Confirmado: este es el parte médico de Hakimi y el tiempo de recuperación

El lateral marroquí del PSG sufrió una rotura de sindesmosis en el tobillo izquierdo tras la dura entrada de Luis Díaz contra Bayern. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Paris Saint-Germain respira con cierto alivio tras las pruebas médicas realizadas a Achraf Hakimi por la lesión sufrida en el tobillo izquierdo durante el duelo ante Bayern. Según el diagnóstico conocido este miércoles, el lateral marroquí presenta una rotura de sindesmosis con leve afectación del ligamento deltoideo, una lesión dolorosa pero que no compromete los ligamentos principales del tobillo.

Aunque el jugador se perderá lo que resta de 2025, el parte médico dejó un panorama menos dramático del esperado: Hakimi deberá mantener la articulación inmovilizada durante dos semanas y luego afrontará entre cuatro y seis semanas de rehabilitación. En total, el tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y ocho semanas, lo que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta inicios de 2026.

El lateral podría, incluso, llegar a tiempo para ser inscrito por Marruecos en la próxima Copa de África, torneo que se disputará en su país. Sin embargo, su participación dependerá del ritmo de recuperación, y en caso de ser convocado, podría perderse los primeros compromisos del certamen.

De la preocupación a la calma

El susto fue mayúsculo en el Parque de los Príncipes. La dura entrada de Luis Díaz en el partido ante el Bayern dejó a Hakimi tendido sobre el césped con claros gestos de dolor. El colombiano fue expulsado por la acción, mientras el defensor abandonaba el campo entre lágrimas y ayudado por muletas, una imagen que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y la afición parisina.

Esa misma noche, una primera exploración ya había descartado una rotura de ligamentos, lo que ofreció cierto alivio dentro del vestuario. La confirmación definitiva llegó al día siguiente con los resultados de las pruebas médicas, que ratificaron un escenario de baja moderada y no de lesión grave, como se temía inicialmente.

El entorno del jugador y el propio PSG mantenían un optimismo prudente desde el martes, y las noticias de este miércoles terminaron por confirmar que Hakimi podrá volver a competir en los primeros compases del nuevo año. Aun así, el lateral se perderá los dos compromisos más inmediatos del club en la Champions League, ante el Tottenham en París y frente al Athletic en San Mamés.

La lesión de Hakimi se suma a una preocupante lista de bajas que complica la planificación del PSG en un tramo crucial de la temporada. Luis Enrique tendrá que recomponer su defensa ante la ausencia simultánea de sus dos laterales titulares: el marroquí y el portugués Nuno Mendes.

El club confirmó que Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda y permanecerá bajo tratamiento durante las próximas semanas, sin especificar una fecha exacta de regreso. Por su parte, Ousmane Dembélé también figura en el parte médico tras sufrir un esguince en el muslo izquierdo durante el mismo encuentro ante el Bayern. El extremo francés no estará disponible para el partido del domingo contra el Lyon ni podrá sumarse a la selección de Didier Deschamps en la próxima ventana internacional de noviembre, en la que Francia se juega el boleto al Mundial.

A la lista se suma Désiré Doué, quien estará fuera de competencia hasta el próximo año, y el propio Dembélé, que arrastra distintas molestias desde septiembre. Con este panorama, el PSG atraviesa un momento de incertidumbre física que podría llevar al club a replantearse su planificación de invierno y valorar movimientos en el mercado de fichajes para reforzar la plantilla.

Mientras tanto, Achraf Hakimi comenzará esta misma semana su proceso de recuperación, con la mirada puesta en la Copa de África. El torneo, que se disputará en Marruecos, representa una motivación extra para el defensor, que buscará acelerar su puesta a punto sin arriesgar su recuperación.

La idea del cuerpo médico del PSG es que el jugador complete la primera fase de rehabilitación en París, bajo supervisión del club, antes de reintegrarse progresivamente a los trabajos de campo. Si el proceso avanza sin contratiempos, el lateral podría reaparecer con ritmo competitivo a inicios de 2026, justo a tiempo para ayudar a su selección en la segunda fase del torneo continental.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador