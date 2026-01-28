Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Así terminó la fase de grupos de la UEFA Champions League: resultados y tabla de posiciones

Pesos pesados del fútbol europeo como Real Madrid, Inter de Milán, París Saint-Germain y Juventus se verán las caras en la eliminación directa previa a los octavos de final de la Champions League.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
28 de enero de 2026 - 10:57 p. m.
Benfica derrotó 4-2 al Real Madrid en la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26.
Benfica derrotó 4-2 al Real Madrid en la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26.
Foto: EFE - JOSE SENA GOULAO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Como se esperaba, la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League terminó siendo una fecha muy emocionante que dejó a varios equipos grandes clasificados directamente a octavos de final y muchos obligados a jugar los playoffs previos a esta ronda. Arsenal y Bayern Múnich picaron en punta como los dos equipos más regulares.

El club londinense ganó los ocho partidos que jugó y el equipo teutón tan solo perdió un encuentro, justamente contra la escuadra británica. Por otro lado, un tardío gol del Benfica terminó enviando al Real Madrid a la novena posición y a pelear su permanencia en la Champions League a través de un cruce de 16avos de final. Ese mismo tanto le dio la clasificación a esta misma ronda al equipo portugués, que entró en la posición número 24.

Vínculos relacionados

Con asistencia de Luis Díaz, Bayern Múnich ganó 2-1 al PSV Eindhoven por la Champions League
Camilo Durán, la revelación colombiana de la Champions League 2025/26
Última fecha de la Champions League 2025/26: cuentas, clasificados y duelos clave

A esta misma fase de la Champions se clasificaron los modestos Qarabağ Agdam, del colombiano Camilo Durán, y Bodo Glimt, que le terminaron ganando el pulso a cuadros históricos como: Olympique de Marsella, Napoli y el cuatro veces ganador de la orejona, Ajax.

Resultados de la Champions hoy

LocalResultadoVisitanteEstadio
Monaco0-0JuventusLuis II
Athletic Club de Bilbao2-3Sporting de LisboaSan Mamés
PSV Eindhoven1-2Bayern MúnichPhilips
Benfica4-2Real MadridDa Luz
Napoli2-3ChelseaDiego Maradona
Ajax1-2OlympiacosJohan Cruijff
Arsenal3-2Kairat AlmatyEmirates Stadium
Atlético de Madrid1-2Bodo GlimtWanda Metropolitano
Bayer Leverkusen3-0VillarrealBayArena
Club Brujas3-0Olympique de MarsellaJan Breydelstadion
Borussia Dortmund0-2Inter de MilánSignal Iduna Park
Eintracht Frankfurt0-2Tottenham HotspurDeutsche Bank
FC Barcelona4-1FC CopenhagueCamp Nou
Liverpool6-0Qarabag AgdamAnfield
Manchester City2-0GalatasarayEtihad Stadium
Pafos FC4-1Slavia PragaAlphamega
PSG1-1Newcastle UnitedParque de los Príncipes
Unión St. Gilloise1-0AtalantaLotto Park

Tabla de posiciones de la Champions

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

UEFA Champions League

Champions League

Champions

fase de grupos de Champions

tabla de posiciones de Champions

Champions hoy

partidos de Champions

partidos de Champions hoy

resultados de la Champions

Real Madrid

Inter de Milán

París Saint-Germain

Juventus

PSG

Arsenal

Bayern Múnich

Benfica

cruces de 16avos de final de Champions

Ajax

Chelsea

Atlético de Madrid

Borussia Dortmund

FC Barcelona

Liverpool

Manchester City

Newcastle United

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.