Así terminó la fase de grupos de la UEFA Champions League: resultados y tabla de posiciones

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Como se esperaba, la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League terminó siendo una fecha muy emocionante que dejó a varios equipos grandes clasificados directamente a octavos de final y muchos obligados a jugar los playoffs previos a esta ronda. Arsenal y Bayern Múnich picaron en punta como los dos equipos más regulares.
El club londinense ganó los ocho partidos que jugó y el equipo teutón tan solo perdió un encuentro, justamente contra la escuadra británica. Por otro lado, un tardío gol del Benfica terminó enviando al Real Madrid a la novena posición y a pelear su permanencia en la Champions League a través de un cruce de 16avos de final. Ese mismo tanto le dio la clasificación a esta misma ronda al equipo portugués, que entró en la posición número 24.
A esta misma fase de la Champions se clasificaron los modestos Qarabağ Agdam, del colombiano Camilo Durán, y Bodo Glimt, que le terminaron ganando el pulso a cuadros históricos como: Olympique de Marsella, Napoli y el cuatro veces ganador de la orejona, Ajax.
Resultados de la Champions hoy
|Local
|Resultado
|Visitante
|Estadio
|Monaco
|0-0
|Juventus
|Luis II
|Athletic Club de Bilbao
|2-3
|Sporting de Lisboa
|San Mamés
|PSV Eindhoven
|1-2
|Bayern Múnich
|Philips
|Benfica
|4-2
|Real Madrid
|Da Luz
|Napoli
|2-3
|Chelsea
|Diego Maradona
|Ajax
|1-2
|Olympiacos
|Johan Cruijff
|Arsenal
|3-2
|Kairat Almaty
|Emirates Stadium
|Atlético de Madrid
|1-2
|Bodo Glimt
|Wanda Metropolitano
|Bayer Leverkusen
|3-0
|Villarreal
|BayArena
|Club Brujas
|3-0
|Olympique de Marsella
|Jan Breydelstadion
|Borussia Dortmund
|0-2
|Inter de Milán
|Signal Iduna Park
|Eintracht Frankfurt
|0-2
|Tottenham Hotspur
|Deutsche Bank
|FC Barcelona
|4-1
|FC Copenhague
|Camp Nou
|Liverpool
|6-0
|Qarabag Agdam
|Anfield
|Manchester City
|2-0
|Galatasaray
|Etihad Stadium
|Pafos FC
|4-1
|Slavia Praga
|Alphamega
|PSG
|1-1
|Newcastle United
|Parque de los Príncipes
|Unión St. Gilloise
|1-0
|Atalanta
|Lotto Park
Tabla de posiciones de la Champions
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.