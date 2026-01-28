Así terminó la fase de grupos de la UEFA Champions League: resultados y tabla de posiciones

Benfica derrotó 4-2 al Real Madrid en la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26. Foto: EFE - JOSE SENA GOULAO

Como se esperaba, la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League terminó siendo una fecha muy emocionante que dejó a varios equipos grandes clasificados directamente a octavos de final y muchos obligados a jugar los playoffs previos a esta ronda. Arsenal y Bayern Múnich picaron en punta como los dos equipos más regulares.

El club londinense ganó los ocho partidos que jugó y el equipo teutón tan solo perdió un encuentro, justamente contra la escuadra británica. Por otro lado, un tardío gol del Benfica terminó enviando al Real Madrid a la novena posición y a pelear su permanencia en la Champions League a través de un cruce de 16avos de final. Ese mismo tanto le dio la clasificación a esta misma ronda al equipo portugués, que entró en la posición número 24.

A esta misma fase de la Champions se clasificaron los modestos Qarabağ Agdam, del colombiano Camilo Durán, y Bodo Glimt, que le terminaron ganando el pulso a cuadros históricos como: Olympique de Marsella, Napoli y el cuatro veces ganador de la orejona, Ajax.

Resultados de la Champions hoy

Local Resultado Visitante Estadio Monaco 0-0 Juventus Luis II Athletic Club de Bilbao 2-3 Sporting de Lisboa San Mamés PSV Eindhoven 1-2 Bayern Múnich Philips Benfica 4-2 Real Madrid Da Luz Napoli 2-3 Chelsea Diego Maradona Ajax 1-2 Olympiacos Johan Cruijff Arsenal 3-2 Kairat Almaty Emirates Stadium Atlético de Madrid 1-2 Bodo Glimt Wanda Metropolitano Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal BayArena Club Brujas 3-0 Olympique de Marsella Jan Breydelstadion Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milán Signal Iduna Park Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur Deutsche Bank FC Barcelona 4-1 FC Copenhague Camp Nou Liverpool 6-0 Qarabag Agdam Anfield Manchester City 2-0 Galatasaray Etihad Stadium Pafos FC 4-1 Slavia Praga Alphamega PSG 1-1 Newcastle United Parque de los Príncipes Unión St. Gilloise 1-0 Atalanta Lotto Park

Tabla de posiciones de la Champions

