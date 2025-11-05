“Mi bicicleta desapareció”: Egan Bernal denunció el robo de un preciado recuerdo

Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019. Foto: REUTERS - Christian Hartmann

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Egan Bernal denunció el robo de su bicicleta, la misma con la que ganó el Tour de Francia en 2019.

El ciclista del INEOS Grenadiers reveló la noticia a través de sus redes sociales este miércoles 5 de noviembre, luego de percatarse de la desaparición del valioso objeto.

“Amigos, les tengo que comunicar algo de última hora. Imagínense que mi bicicleta desapareció, estamos mirando cámaras y averiguando qué fue lo que pasó. Ojalá que esto se pueda esclarecer rápidamente”, contó Bernal, mostrando imágenes del lugar en el que se encontraba la cicla.

El corredor había regresado recientemente al país tras finalizar su temporada en Europa, en la que destacó con triunfos en el Campeonato Nacional y en la Vuelta a España. En los últimos días, había participado en el ‘Giro de Rigo’, en Barranquilla, y disfrutaba de unos días de descanso antes de volver a la actividad.

La entrevista de Egan Bernal con El Espectador

Justo después de cerrar su temporada en Europa, y antes de este incidente, Egan Bernal concedió una entrevista a El Espectador en la que habló sin filtros sobre su presente, su regreso a la élite y la manera en que ha aprendido a convivir con el accidente que casi le cuesta la vida. “No lo tengo presente todos los días. Uno tiene que pasar la página y pensar en el hoy. Claro que marcó mi vida, pero no me define. No todo gira alrededor de la caída, como tampoco todo gira alrededor del Giro o del Tour”, explicó el campeón del Tour de Francia de 2019.

Mire más: Entrevista a Egan Bernal: “Nos tocó la época de Pogačar, el mejor de la historia”

Bernal reconoció que 2025 fue un año lleno de dolores y ajustes, pero también de señales de recuperación. Volvió a subirse a un podio, fue séptimo en el Giro de Italia y ganó una etapa en la Vuelta a España. “Ahora cada logro lo celebro muchísimo. Es algo difícil esto de competir en el ciclismo, ¿no? Ganar una etapa en una gran vuelta es algo muy bonito y me da bastante confianza para lo que viene”, dijo. Su retorno al más alto nivel, luego de tres años de lucha, es hoy una de las historias más inspiradoras del deporte colombiano.

Más allá del resultado, Egan destacó la fuerza de su entorno y la gratitud con la que enfrenta el día a día. “Imagínese… para mis papás, mi novia, mi hermano. Después de verme luchando por sobrevivir y con todas las secuelas que eso dejó, llegar a este punto fue algo muy significativo”, afirmó. Su mirada ahora está puesta en seguir creciendo, en disfrutar el presente y en compartir con los suyos: “Fui muy afortunado de haber quedado con vida, de seguir siendo funcional después de todo lo que pasó. Hoy veo la vida con agradecimiento, porque todo pudo haber salido muy mal”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador