Así quedó la tabla de la Champions League después de la cuarta fecha: Bayern, superlíder

La cuarta fecha de la nueva Champions League consolidó a tres potencias en la cima de la tabla: Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán, todos con 12 puntos. El torneo, que premia la regularidad a lo largo de ocho jornadas, empieza a perfilar sus primeros candidatos al título.

Bayern, impulsado por el talento y los goles del colombiano Luis Díaz, cerró la jornada con una victoria clave en París, mientras que Arsenal volvió a brillar y el Inter mantuvo el paso perfecto.

El protagonismo fue para el Bayern Múnich, que derrotó 2-1 al PSG en el Parque de los Príncipes. Luis Díaz firmó un doblete en los primeros 32 minutos y se convirtió en el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions con 14 tantos, superando a Jackson Martínez. Sin embargo, el extremo terminó expulsado antes del descanso. Aun así, el conjunto bávaro sostuvo la ventaja y llegó a 12 puntos, los mismos que Arsenal e Inter, confirmando su condición de superlíder y venciendo al vigente campeón.

El Arsenal, en plena madurez futbolística, no tuvo dificultades para imponerse 3-0 al Slavia Praga. Bukayo Saka abrió el marcador desde el punto penal y Mikel Merino amplió la ventaja con un doblete. Con un rendimiento sólido y una plantilla equilibrada, los dirigidos por Mikel Arteta son uno de los equipos más regulares del torneo.

Así va la tabla tras cuatro fechas

Los partidos más destacados de la jornada

Liverpool también fue protagonista. En Anfield, el conjunto deArne Slot superó 1-0 al Real Madrid gracias a un gol de Alexis Mac Allister. El triunfo deja a los ingleses con nueve puntos, igualados con PSG, Newcastle y Galatasaray en la zona media alta de la tabla. Real Madrid, también tiene el mismo puntaje, pero perdió terreno frente a los líderes, sufriendo su primera derrota de la temporada continental.

Manchester City, por su parte, volvió a mostrar su poder ofensivo al golear 4-1 al Borussia Dortmund con doblete de Phil Foden, un tanto de Erling Haaland y otro de Rayan Cherki. Los dirigidos por Pep Guardiola alcanzaron los 10 puntos y se mantienen al acecho del trío de líderes. Dortmund, en cambio, quedó rezagado con siete unidades.

El cierre de la jornada tuvo un partidazo entre Club Brujas y Barcelona, que terminó 3-3 en Bélgica. Los azulgranas rescataron un punto con goles de Ferran Torres, Lamine Yamal y un autogol de Tzolis, mientras que los locales brillaron con el doblete de Carlos Borges. Barcelona se mantiene en la mitad de la tabla con siete puntos, lejos del nivel de los líderes.

Inter, en cambio, venció 2-1 al Kairat y completó el grupo de punta junto a Bayern y Arsenal, en una Champions que, con su nuevo formato, deja claro que la regularidad será la clave del éxito.

