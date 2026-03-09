Títulos colombianos en Brasil: Carrascal, Arias y Enamorado celebraron en los estaduales

Jhon Arias levantó su primer título con la camiseta de Palmeiras. Foto: SE Palmeiras

Con casi una treintena de colombianos repartidos en los clubes de la liga brasileña, era lógico esperar que el cierre de la mayoría de los campeonatos estaduales, este domingo, dejara varios campeones tricolores. Y así ocurrió, pues en distintos rincones del país algunos representantes nacionales terminaron levantando trofeos.

Uno de ellos fue el bolivarense Jorge Carrascal. El volante fue titular en el empate sin goles entre Flamengo y Fluminense (0-0), un clásico de Río de Janeiro que necesitó de los penaltis para definir al campeón del Campeonato Carioca, torneo que cada temporada consagra al mejor equipo del estado.

Cuando la definición se trasladó a los lanzamientos desde el punto blanco, ya Carrascal no hacía parte de la partida porque había sido sustituido en la segunda mitad por Lucas Paquetá. De todos modos, Flamengo se impuso 5-4 en la serie y terminó celebrando un nuevo título estadual.

En Fluminense también hubo presencia colombiana. El extremo caucano Kevin Serna fue inicialista con el equipo tricolor y permaneció en el campo durante 76 minutos. El vallecaucano Santiago Moreno también fue convocado para la final por Luis Zubeldía, aunque se quedó en el banco y no sumó minutos.

Jhon Arias, campeón paulista

El volante chocoano Jhon Arias, pieza clave de la selección de Colombia, celebró este domingo su primer título con Palmeiras. El Verdão llegaba con ventaja tras imponerse 1-0 al Novorizontino en la ida de la final del Campeonato Paulista y este domingo, en el Estádio Jorge Ismael de Biasi, en Novo Horizonte, confirmó el dominio.

El equipo dirigido por Abel Ferreira se impuso 2-1 en la vuelta y selló un 3-1 definitivo en el marcador global. Arias fue titular y fue protagonista en la jugada decisiva, pues asistió a Vitor Roque en el gol que sentenció la serie. Antes, Murilo había abierto la cuenta de cabeza para el conjunto paulista.

En el Novorizontino, que descontó gracias a una anotación de Matheus Bianqui, también hubo presencia colombiana. El lateral derecho Nilson Castrillón fue convocado para el compromiso, aunque permaneció en el banco de suplentes y no ingresó durante los noventa minutos de la final disputada en Novo Horizonte.

Final entre colombianos en Porto Alegre

El Campeonato Gaúcho también tuvo acento colombiano en su definición. En Porto Alegre, el clásico entre Internacional y Gremio enfrentó a delanteros nacidos en nuestro país. Por el lado colorado estaban Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, mientras que José Enamorado dijo presente en el tricolor gaúcho.

El partido de vuelta terminó empatado 1-1 en el estadio Beira-Rio. Alan Patrick marcó para Internacional, mientras que Gustavo Martins igualó para Gremio. Borré y Carbonero disputaron los noventa minutos y tuvieron un par de oportunidades claras, mientras Enamorado fue sustituido en el segundo tiempo.

El resultado terminó favoreciendo a Gremio, que había ganado con claridad el partido de ida por 3-0, encuentro en el que Enamorado había marcado uno de los goles. Con ese margen, el conjunto tricolor se coronó campeón del torneo gaúcho.

Batalla campal en Belo Horizonte

El cierre de los estaduales también dejó una de las imágenes más caóticas del fin de semana en Brasil. La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, disputada en Belo Horizonte, terminó en una pelea que dejó 23 expulsados tras un tumulto que se desató en los minutos finales.

El partido lo ganaba Cruzeiro 1-0 gracias a un solitario gol de Kaio Jorge, pero en el tiempo de descuento una disputa entre Christian y el portero Everson desencadenó una tangana que recorrió buena parte del campo del Mineirao entre empujones, patadas y puñetazos.

El árbitro Matheus Candaçan terminó expulsando a 23 futbolistas entre titulares y suplentes, un registro histórico para el fútbol brasileño. En el partido también hubo presencia colombiana con el delantero Mateo Cassierra, quien ingresó en los minutos finales y también vio la tarjeta roja.

