Final en Brasil termina en pelea: 23 expulsados en Cruzeiro vs. Atlético Mineiro

Captura de pantalla de la pelea entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro. Christian (dorsal 88) yace en el suelo en medio del tumulto. Foto: Captura de pantalla

La final del campeonato mineiro, disputada este domingo entre Cruzeiro y Atlético Mineiro en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, terminó convertida en una batalla campal sobre el césped que dejó 23 expulsiones decretadas por el árbitro tras un tumulto que desbordó a jugadores y cuerpos técnicos por igual en uno de los clásicos más pasionales del fútbol brasileño.

Cruzeiro se impuso 1-0 con un solitario gol de Kaio Jorge a los 60 minutos tras un cabezazo que venció la resistencia de Everson luego de un pase de Gerson. Sin embargo, el...