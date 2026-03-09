Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Final en Brasil termina en pelea: 23 expulsados en Cruzeiro vs. Atlético Mineiro

Una disputa entre Christian y Everson encendió una pelea que terminó con un número inusual de expulsados. Entre los futbolistas que vieron la roja se encuentra el colombiano Mateo Cassierra.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
09 de marzo de 2026 - 12:31 p. m.
Captura de pantalla de la pelea entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro. Christian (dorsal 88) yace en el suelo en medio del tumulto.
Captura de pantalla de la pelea entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro. Christian (dorsal 88) yace en el suelo en medio del tumulto.
Foto: Captura de pantalla

La final del campeonato mineiro, disputada este domingo entre Cruzeiro y Atlético Mineiro en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, terminó convertida en una batalla campal sobre el césped que dejó 23 expulsiones decretadas por el árbitro tras un tumulto que desbordó a jugadores y cuerpos técnicos por igual en uno de los clásicos más pasionales del fútbol brasileño.

Cruzeiro se impuso 1-0 con un solitario gol de Kaio Jorge a los 60 minutos tras un cabezazo que venció la resistencia de Everson luego de un pase de Gerson. Sin embargo, el...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

La SEDE

PremiumEE

Cruzeiro vs. Atlético Mineiro

Atlético Mineiro

Cruzeiro

Cruzeiro Mineiro

Mineiro Cruzeiro

Cruzeiro vs

Cruzeiro Atletico Mineiro

Cruzeiro vs Mineiro

Mineiro vs Cruziero

campeonato mineiro

Belo Horizonte

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.