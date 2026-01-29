¡Atención! Jhon Jader Durán podría llegar al club más ganador de Italia

Jhon Jáder Durán durante el partido amistoso frente a Estados Unidos antes de la Copa América 2024. Foto: Getty Images via AFP - TIM NWACHUKWU

¿Jhon Jader Durán volverá al mejor fútbol en Europa? Esa es la información que por estos días suena en el viejo continente por cuenta del joven delantero de 22 años. Al mercado de fichajes le quedan pocos días y el ex Envigado podría tener la posibilidad de jugar el resto de la temporada con la Juventus, el máximo ganador de la Serie A.

De acuerdo con un periodista turco, país en el que actualmente juega Durán con el Fenerbahçe, la “Vecchia Signora” busca un préstamo por seis meses. Esto debido a la lesión de Dušan Vlahović, quien no estaría disponible para el técnico Luciano Spalletti hasta finales de marzo y no estaría pensando en renovar su contrato.

Club italiano interesado en Jhon Jader Durán

Adicionalmente, Fabrizio Romano, una voz autorizada para hablar del mercado de fichajes europeo, hace unos días publicó en X que Napoli preguntó por el colombiano. Sin embargo, hasta ahora no hay una oferta formal por él.

Habrá que esperar cómo se mueven estos y otros equipos en la bota itálica para contratar al atacante antioqueño. Lo cierto es que Durán sigue sin poder afianzarse en un conjunto. Desde su salida del Aston Villa no ha logrado estabilizarse.

Todo comenzó con Al-Nassr, cuadro árabe saudí que pagó EUR 77 millones y en el cual tan solo jugó seis meses al lado de Cristiano Ronaldo. A partir de allí, Fenerbahçe lo acogió, pero no termina de ser un jugador determinante, al menos no dentro del campo de juego.

