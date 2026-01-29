Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¡Atención! Jhon Jader Durán podría llegar al club más ganador de Italia

Un campeón de la UEFA Champions League puso sus ojos en el artillero de 22 años, quien quiere volver a la élite del fútbol en el viejo continente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de enero de 2026 - 07:04 p. m.
Jhon Jáder Durán durante el partido amistoso frente a Estados Unidos antes de la Copa América 2024.
Jhon Jáder Durán durante el partido amistoso frente a Estados Unidos antes de la Copa América 2024.
Foto: Getty Images via AFP - TIM NWACHUKWU
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

¿Jhon Jader Durán volverá al mejor fútbol en Europa? Esa es la información que por estos días suena en el viejo continente por cuenta del joven delantero de 22 años. Al mercado de fichajes le quedan pocos días y el ex Envigado podría tener la posibilidad de jugar el resto de la temporada con la Juventus, el máximo ganador de la Serie A.

De acuerdo con un periodista turco, país en el que actualmente juega Durán con el Fenerbahçe, la “Vecchia Signora” busca un préstamo por seis meses. Esto debido a la lesión de Dušan Vlahović, quien no estaría disponible para el técnico Luciano Spalletti hasta finales de marzo y no estaría pensando en renovar su contrato.

Vínculos relacionados

Golazo de tiro libre de Juan Fernando Quintero en la victoria de River Plate: video
El gol con el que el arquero del Benfica derrotó 4-2 al Real Madrid en Champions: video
Ahora sí empieza la verdadera Champions: terminó la fase de liga con drama y sorpresas

Club italiano interesado en Jhon Jader Durán

Adicionalmente, Fabrizio Romano, una voz autorizada para hablar del mercado de fichajes europeo, hace unos días publicó en X que Napoli preguntó por el colombiano. Sin embargo, hasta ahora no hay una oferta formal por él.

Habrá que esperar cómo se mueven estos y otros equipos en la bota itálica para contratar al atacante antioqueño. Lo cierto es que Durán sigue sin poder afianzarse en un conjunto. Desde su salida del Aston Villa no ha logrado estabilizarse.

Todo comenzó con Al-Nassr, cuadro árabe saudí que pagó EUR 77 millones y en el cual tan solo jugó seis meses al lado de Cristiano Ronaldo. A partir de allí, Fenerbahçe lo acogió, pero no termina de ser un jugador determinante, al menos no dentro del campo de juego.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Jhon Jader Durán

Juventus

fútbol italiano

UEFA Champions League

Uefa Europa League

Napoli

Fenerbahçe

Envigado

Chicago Fire

Aston Villa

Al Nassr

equipos de Jhon Jader Durán

lesión de Dušan Vlahović

técnico de la Juventus

Fabrizio Romano

Cristiano Ronaldo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.