Golazo de tiro libre de Juan Fernando Quintero en la victoria de River Plate: video

Juan Fernando Quintero patea el balón durante un partido de octavos de final de la Copa Libertadores entre River Plate y Libertad en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Qué gran comienzo de temporada de Juan Fernando Quintero. El número 20 de la selección de Colombia anotó un doblete en el partido de River Plate contra Gimnasia de La Plata por la segunda fecha de la Liga Profesional Argentina. Además, el primero de los goles hace parte de la marca registrada del antioqueño que maravilla al mundo con su pegada en pelota quieta.

El tanto llegó al minuto 41 luego de una sensacional definición de tiro libre que se coló por el palo defendido por el arquero visitante. En ese momento, el estadio Más Monumental estalló de júbilo, no solo por la diana del colombiano, sino por su gran estado de forma en este comienzo de campeonato argentino. Tan importante después de un 2025 muy difícil.

Goles de Juan Fernando Quintero con River

Ya en el segundo tiempo, sobre el minuto 50, JuanFer volvió a aparecer en el marcador gracias a una asistencia de Facundo Colidio. El atacante argentino dejó al capitán de River de frente al arco para que este firmara su doblete con un penal en movimiento.

A pesar de la expulsión de Matías Viña, recién llegado al club Millonario, en el 56′, River Plate nunca perdió el control del encuentro y sentenció el 2-0 en el tablero. También hay que decir que Gimnasia de La Plata perdió a un jugador por expulsión en el minuto 90+4.

El club más ganador del fútbol argentino tendrá un duro reto en su tercera salida, pues visitará en el Gigante de Arroyito a Rosario Central. Desde Buenos Aires esperan que el “10″ de la banda cruzada mantenga su buen rendimiento el mayor tiempo posible.

