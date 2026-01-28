El gol con el que el arquero del Benfica derrotó 4-2 al Real Madrid en Champions: video

Anatoliy Trubin, arquero del Benfica, celebrando su gol contra el Real Madrid en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League este 28 de enero de 2026 en Lisboa, Portugal. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

Bendito fútbol. Eterna dinámica de lo impensado. Es lo primero que se viene a la cabeza después de ver lo que fue el partido entre el Benfica y el Real Madrid por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Ambos equipos llegaban con necesidades, pero no de la misma índole, y lo que les deparó el final los dejó aún más desconcertados.

El encuentro marchaba 3-2 a favor del club portugués que, combinando los resultados de otros cotejos, se estaba quedando fuera de los 16avos de final de la Champions League. Por su lado, el conjunto español vivía una tensa calma. A pesar de ir abajo en el resultado, pues otros marcadores lo mantenían directamente clasificado a los octavos de final del torneo.

Sin embargo, todo cambió en el minuto 90+8 cuando un tiro libre de costado, producto de una falta de Jude Bellingham que aún se discute en los programas de opinión de España, terminó en un cabezazo de Anatoli Trubin, arquero del Benfica. Este impensado tanto significó la clasificación de la escuadra lusa y la salida del Real Madrid de los ocho mejores.

Benfica 4-2 Real Madrid: Champions League

El club merengue fue el que abrió el marcador en el minuto 30 gracias a un cabezazo de Kylian Mbappé, quien anticipó a su defensor. No obstante, en apenas 15 minutos el equipo de la capital portuguesa le dio vuelta al marcador con un gol de Andreas Schjelderup y otro de penal de Vangelis Pavlidis.

En el segundo tiempo, minuto 54, Schjelderup volvió a marcar en el arco defendido por Thibaut Courtois con un Real Madrid volcado al ataque. En el 58′ apareció el goleador blanco de esta temporada, Mbappé, para acercar a su equipo en el resultado con un reñido 3-2.

Sin embargo, todo desembocó en el famoso gol del arquero del Benfica, Anatoli Trubin, quien con su tanto provocó la clasificación de su equipo y la complicación madridista. Si bien también un tardío gol del Sporting de Lisboa, que venció 3-2 al Athletic Club de Bilbao, terminó relegando al Madrid a los playoffs de la Champions, el gol de Trubin terminó de cerrar la horrorosa noche para el 15 veces campeón de Europa, que terminó jugando con nueve hombres.

