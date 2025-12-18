Logo El Espectador
¡Atención! Juan Carlos Osorio volverá a dirigir en la mejor liga del continente

El técnico colombiano ya sabe lo que es dirigir en la Serie A de Brasil, pues tiene experiencias previas con São Paulo y Athletico Paranaense.

Daniel Montoya Ardila
19 de diciembre de 2025 - 01:31 a. m.
Juan Carlos Osorio dirigiendo a la selección mexicana durante la Copa América Centenario Estados Unidos 2016.
Juan Carlos Osorio volvió a los banquillos luego de nueve meses de inactividad. El entrenador risaraldense fue anunciado por el Club Remo de Brasil como su nuevo director técnico. Este equipo jugará la Serie A de Brasil durante la temporada 2026.

“Tiene una participación en la Copa del Mundo 2018 con la Selección Mexicana, su último club fue Xolos de Tijuana y en Brasil trabajó con Athletico Paranaense y São Paulo. ¡Bienvenido maestro!”, público la escuadra brasileña en Instagram.

A pesar de ser un club que ha pasado la mayoría de su tiempo en la segunda división de Brasil, pues volverá al Brasileirão después de más de tres décadas de ausencia, el reto para el profesor Osorio es mayúsculo teniendo en cuenta el nivel de la liga en la que después de 38 fechas, al estilo europeo, descienden los cuatro últimos lugares.

Con esto, el técnico colombiano completó 15 equipos en su historial como entrenador. Comenzó en 2006 con Millonarios en Colombia y antes de Remo estuvo en el fútbol mexicano con el Club Tijuana durante casi un año. Estas son sus demás experiencias como director técnico y su palmares desde el banco.

¿Qué equipos dirigió Juan Carlos Osorio?

Luego de dos años en el Embajador, Osorio emigró hacia la MLS de Estados Unidos, en la que dirigió a Chicago Fire y New York Red Bulls. En 2010 volvió a Colombia para ganar la liga del segundo semestre con Once Caldas y luego ir al Puebla de México.

El 3 de mayo de 2012 arrancó su travesía con Atlético Nacional, el club que lo llevó a la fama continental gracias a sus seis títulos a nivel local en tres años. Una superliga, dos Copas Postobon y tres estrellas al hilo construyeron la leyenda de Osorio en Nacional.

Después de ganarlo casi todo con el club Verde, el mister Osorio hizo su primer viaje a Brasil para dirigir a São Paulo en busca de su primer título internacional. Sin embargo, su primera aventura en tierras brasileñas tan solo duró cinco meses.

Sus siguientes equipos fueron la selección de México (con la que disputó el Mundial de Rusia 2018 y llegó hasta los octavos de final), la selección de Paraguay, América de Cali, Zamalek de Egipto, Athletico Paranaense y el Club Tijuana en México.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

