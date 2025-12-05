¡Atención! ⁠La UEFA ha reducido la sanción de Luis Díaz en la Champions League

Luis Díaz después de ser expulsado en el partido París Saint-Germain vs. Bayern Múnich por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La UEFA le ha comunicado a Bayern Múnich, club donde milita el colombiano Luis Díaz, que la sanción al futbolista guajiro por su expulsión en el partido contra París Saint-Germain (PSG) por la fase de grupo de la Champions League ha sido reducida a dos fechas.

Inicialmente, el castigo para el número siete de la selección de Colombia habían sido tres encuentros sin poder participar de la máxima competición de fútbol a nivel de clubes. Sin embargo, el órgano rector del balompié europeo ha reconsiderado su primera decisión.

Lo anterior debido a que Bayern apeló esta decisión. Apelación que finalmente ha sido aceptada este viernes 5 de diciembre de 2025. Con esto, el referente de Colombia solo se perderá el partido en el Allianz Arena del próximo martes 9 de diciembre contra el Sporting de Portugal.

‘Lucho’ podrá volver a la convocatoria del equipo alemán para el encuentro por la séptima fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League frente a Union St. Gilloise el cual está pactado para el 21 de enero de 2026.

¿Por qué expulsaron a Luis Díaz?

La tarjeta roja impuesta a Díaz durante ese cotejo respondió a una dura entrada que realizó el extremo colombiano contra Achraf Hakimi. El lateral marroquí del PSG salió del campo de juego por lesión, confirmándose después un esguince severo en el tobillo izquierdo.

A pesar de que el club ‘Bávaro’ tuvo que afrontar todo el segundo tiempo de ese encuentro con un hombre menos, los dos goles de Luis Díaz durante la primera mitad fueron suficientes para lograr los tres puntos en casa del último campeón de Europa.

Sin embargo, después de eso, Bayern Múnich resintió la ausencia del futbolista colombiano, pues perdió un invicto de 18 jornadas justo en el partido siguiente de la Champions contra Arsenal. En esa ocasión fue un 3-1 a favor del club inglés y actual líder de la Premier League.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador