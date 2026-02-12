Atlético de Madrid aplastó 4-0 a Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el segundo gol del equipo durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra FC Barcelona este jueves 12 de febrero de 2026 en el estadio Metropolitano de Madrid, España. Foto: EFE - Mariscal

Atlético de Madrid hizo respetar su condición de local. El club madrileño recibió en el estadio Metropolitano de la capital española al FC Barcelona. El duelo de ida en las semifinales de la Copa del Rey resultó ser para un solo equipo y todo en el primer tiempo, pues los ‘Colchoneros’ no dejaron espacio para las dudas.

Antes de los primeros 10 minutos de juego el Atlético de Madrid ya ganaba el duelo y presagiaba lo que iba a ocurrir en el resto de la primera parte. 45 minutos que fueron todos del dueño de casa que aseguró, con cuatro goles y cero en contra, un cotejo de vuelta con una gran diferencia en el global.

Primer tiempo del Atlético de Madrid

En un vertiginoso comienzo, el equipo de Diego ‘Cholo’ Simeone a los siete minutos ya estaba arriba en el marcador 1-0. La anotación fue un autogol de Eric García. Apenas el primer tanto de un monólogo colchonero.

En el 14′, el francés Antoine Griezmann aumentó la cuenta a favor del local y comenzó a perfilar el ritmo de la primera mitad. En medio de la confusión del FC Barcelona, llegó el tercer gol del equipo madrileño que era una aplanadora.

Ademola Lookman, exjugador de Atalanta, puso el 3-0 en el marcador en el minuto 33. Finalmente, la goleada blanquiroja, al menos en el primer tiempo, fue cerrada con broche de oro con un cuarto tanto, esta vez obra de Julián Álvarez al 45+2′.

Segundo tiempo de Atlético de Madrid vs. Barcelona

Cuando parecía que el club blaugrana no tenía reacción, apareció un gol del conjunto catalán. Sin embargo, el tanto no subió al marcador, pues el VAR anuló la anotación y mantuvo el resultado 4-0 a favor del Atlético de Madrid.

Aunque el equipo dirigido por Hansi Flick intentó buscar la remontada o al menos recortar distancia en el marcador, nada cambió en el electrónico y todo se mantuvo igual, al menos desde el resultado final a favor del ‘Colchonero’.

Eric García, el mismo que abrió el marcador con un gol en propia puerta, fue expulsado en el 85′, por lo que se pierde el partido de vuelta. El cotejo medirá la capacidad de épica de Barcelona que necesitará remontar cuatro goles.

¿Cuándo es el partido de vuelta?

Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Atlético de Madrid el 3 de marzo a las 3:00 p.m. hora colombiana. Lamine Yamal y compañía necesitarán al menos cuatro dianas para al menos llevar el encuentro hasta los tiempos extra.

Más improbable es que logre ganar por una diferencia de cinco goles para clasificar a la final de la Copa del Rey en los 90 minutos. Sin embargo, es un escenario que no se puede descartar, pues estamos hablando del vigente campeón.

Además, si hay un club que ha vivido noches mágicas de remontadas, ese es el Fútbol Club Barcelona. Aunque no es precisamente en Copa del Rey, el conjunto blaugrana es recordado en Europa por lograr la épica en Champions.

