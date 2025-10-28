¡Sorpresa! Carlos Alcaraz, eliminado en su debut en el Masters 1000 de París: video

Carlos Alcaraz de España en acción durante su partido de segunda ronda contra Cameron Norrie de Gran Bretaña en el torneo de tenis ATP Paris Masters en Nanterre, en las afueras de París, Francia, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE - YOAN VALAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, fue eliminado este martes en su debut en el Masters 1000 de París por el británico Cameron Norrie (31º), que le ganó 4-6, 6-3, 6-4 en partido de segunda ronda.

El español, de 22 años, se despidió del torneo parisino en pista cubierta antes de lo esperado en sus tres últimas ediciones —octavos en 2024 y segunda ronda en 2023— y nunca pasó de cuartos de final (2022).

Tocado en el tobillo izquierdo, Alcaraz no jugaba desde finales de septiembre tras su título en el ATP 500 de Tokio.

“Estoy muy decepcionado con mi nivel de hoy”, declaró Alcaraz a los periodistas tras la derrota. “Tenía todas las ideas claras, todos los objetivos claros, pero hoy, incluso en el primer set, que gané, sentí que podía hacer mucho más de lo que hice”.

A pesar de haberse apuntado el primer set, el campeón este año de Roland Garros y del US Open encadenó numerosos errores no forzados (54) antes de ceder al término de 2 horas y 22 minutos de partido.

“Tengo que darle crédito a Cam... Ha jugado muy bien hoy, un partido sólido, y creo que esa ha sido la clave”, apuntó el murciano.

Se abre la lucha por el trono

La derrota abre la puerta a que Jannik Sinner arrebate al español el trono del tenis mundial, siempre y cuando el italiano conquiste el torneo parisino.

Sinner, que debutará el miércoles contra el belga Zizou Bergs (41º), deberá defender 1.500 puntos en el Masters de Turín, que ganó en 2024, cuando Alcaraz cayó en primera fase.

Cameron Norrie, de 30 años, se enfrentará en los octavos de final al vencedor del partido entre los franceses Arthur Rinderknech (29º) y Valentin Vacherot (40º), previsto el miércoles por la mañana en la pista central de La Défense Arena.

El británico afirmó que la victoria fue probablemente “la número uno” en importancia de su carrera.

“He trabajado muy duro este año, así que es genial conseguir una victoria como esta para que todo haya valido la pena”, añadió el exnúmero ocho del mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador