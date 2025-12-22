Logo El Espectador
Atlético Nacional vs. Inter de Miami: cuándo salen las boletas, precios y cómo comprar

El equipo de Lionel Messi visitará el Estadio Atanasio Girardot en enero. Las entradas estarán disponibles desde este lunes.

Fernando Camilo Garzón
22 de diciembre de 2025 - 03:05 p. m.
Lionel Messi y su Inter Miami enfrentarán a Atlético Nacional en enero de 2026.
Foto: Trébol Comunicaciones
Ya salieron a la venta, desde este lunes a las 10 de la mañana, las boletas para el esperado partido amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional, que se disputará el próximo 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot.

El compromiso ha sido bautizado como “El Partido de la Historia” y ya genera una alta expectativa entre los aficionados. Los tiquetes pueden adquirirse exclusivamente a través del portal oficial de Atlético Nacional.

Nacional vs. Inter de Miami: las claves de la llegada de Messi a Medellín

El Inter Miami de Lionel Messi jugará en Colombia en enero. La presencia del astro argentino, campeón del mundo en Catar 2022 y máxima figura del club estadounidense, enciende el interés del público local, que desde ya se prepara para recibir a uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos en la capital antioqueña.

Messi ha visitado Colombia en varias ocasiones a lo largo de su carrera, la mayoría con la camiseta de la selección de Argentina en Eliminatorias, pero ahora volverá al país como referente del Inter Miami.

El duelo está programado para el sábado 31 de enero. El encuentro hace parte de la preparación de pretemporada del club estadounidense, que también incluye compromisos en Ecuador y Perú,y será uno de los eventos futbolísticos más llamativos del calendario en Colombia a comienzos de 2026.

Inter Miami llegará a Medellín como vigente campeón de la MLS, respaldado por una nómina repleta de figuras internacionales. Además de Messi, el equipo cuenta con nombres de peso como el goleador uruguayo Luis Suárez y otros referentes del fútbol sudamericano y europeo. El objetivo de Inter Miami es ampliar su presencia internacional y acercarse a nuevas aficiones en la región.

Los precios de la boletería para el Nacional vs. Inter de Miami

Los precios para el encuentro varían según la localidad: Occidental Alta ($1.290.000 público general / $1.161.000 abonados), Occidental Baja ($1.090.000 / $981.000), Oriental Alta ($960.000 / $864.000), Oriental Baja ($840.000 / $756.000), Norte Alta y Sur Alta ($500.000 / $450.000).

En la tribuna Somos 2, cada boleta cuesta $250.000 para público general y $225.000 para abonados, aplicable únicamente en compras dobles.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

