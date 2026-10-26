Balón de Oro 2026: Luis Díaz, fuera del top 20 y Julián Quiñones fue 28

El extremo de Bayern Múnich llegó a la nominación después de una primera temporada con el club alemán en la que registró 26…

Luis Díaz volvió a figurar entre los mejores futbolistas del mundo, aunque esta vez quedó lejos de los primeros puestos del Balón de Oro. El colombiano ocupó la casilla 24 entre los 30 nominados al galardón , en la que fue su segunda aparición en la clasificación de la revista France Football. Julián Quiñones, delantero colombiano que se nacionalizó en México, también apareció en el listado y terminó en la posición 28.

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El extremo de Bayern Múnich llegó a la nominación después de una primera temporada con el club alemán en la que registró 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos, además de conquistar tres títulos locales y alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.

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Luis Díaz, por segunda vez entre los nominados

La presencia de Díaz en el Balón de Oro reconoce su rendimiento durante la temporada, aunque el puesto 24 lo dejó en la parte baja de los 30 candidatos. Su primera nominación había sido en 2022, cuando vestía la camiseta del Liverpool y finalizó en la posición 17.

El colombiano afronta actualmente un proceso de recuperación por un leve desgarro muscular, lesión que sufrió en el partido contra Arsenal por la Liga de Campeones. En el comienzo de la campaña suma cinco anotaciones en 11 encuentros.

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En el Mundial 2026, su rendimiento con la selección de Colombia estuvo por debajo de lo esperado: marcó un gol y entregó una asistencia en los cinco partidos que disputó el equipo nacional, que llegó hasta los octavos de final.

Julián Quiñones también se metió entre los 30 mejores

Otro nombre colombiano apareció en la clasificación. Julián Quiñones ocupó el puesto 28 del Balón de Oro, después de una destacada temporada con Al-Qadsiah y sus actuaciones con la selección de México.

El delantero marcó 37 goles y dio cuatro asistencias con su club durante la temporada 2025-2026, números que le permitieron convertirse en el máximo goleador de la Saudi Pro League. Con la selección mexicana también tuvo protagonismo en el Mundial de 2026, torneo en el que anotó cuatro tantos y entregó una asistencia en cinco partidos.

Quiñones, quien se desarrolló futbolísticamente en Colombia y posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana por naturalización, quedó entre los 30 futbolistas seleccionados para el reconocimiento individual.

Así, los dos jugadores con vínculos colombianos terminaron en la parte final de la clasificación: Díaz fue 24 y Quiñones, 28, en una edición que volvió a reunir a figuras destacadas del fútbol internacional.

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