Senegal apelará la decisión de la CAF de quitarle su título de la Copa de África

Los jugadores de Senegal celebran la segunda Copa Africana de Naciones que conquistan en su historia. La primera fue en 2021. Foto: AFP - FRANCK FIFE

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“La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia una decisión injusta, sin precedentes e inaceptable que desacredita al fútbol africano. Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, interpondremos en el plazo más breve posible un recurso de apelación ante el TAS en Lausana”.

Ese fue el comunicado publicado por el organismo rector del fútbol en Senegal y por supuesto de la selección nacional. Todo esto a raíz de la sorpresiva remoción de su título de la Copa Africana de Naciones 2025, que ese combinado nacional ganó en el tiempo extra, luego de una final sin precedentes en este deporte.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) justificó el retiro de este trofeo y su entrega al rival, Marruecos, en el reglamento del torneo, el cual establece que un equipo que abandona el terreno sin autorización del árbitro será declarado perdedor. Una acción que ocurrió con Senegal en los últimos minutos.

¿Qué pasó en la final de la Copa de África?

Luego de 90 minutos sin goles, Senegal, el cual oficiaba de visitante en Rabat, capital de Marruecos, aquella noche del 18 de enero, anotó el gol ganador, pero el árbitro central decidió anularlo por una supuesta falta.

Acto seguido, el colegiado le concedió un penal a favor de los locales, una decisión arbitral que no gustó a los senegales, quienes se retiraron del campo de juego por casi 10 minutos. Sadio Mane, capitán y referente, convenció a sus compañeros de volver al campo y aceptar la pena máxima en contra.

Ya desde los 11 pasos, Brahim Díaz, jugador del Real Madrid y estrella de Marruecos, quiso anotar un gol de antología, pero este fue atajado por el arquero de Senegal, Edouard Mendy. Así, el partido se marchó al tiempo extra.

Rápidamente, los senegaleses se pusieron en ventaja gracias a un tanto convertido por Pape Gueye. El marcador no se movió más y Senegal, al menos desde el juego, se coronó campeón de su segunda Copa Africana de Naciones.

¿Qué dice Marruecos de todo esto?

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial de la Real Federación Marroquí de Fútbol. No obstante, la embajada de Marruecos en Senegal sí dio un mensaje. Pidió moderación, respeto y prudencia con la celebración del título.

Para el ente gubernamental es vital mantener las buenas relaciones con Senegal, por lo que le solicitó a los marroquíes en territorio senegales tener calma y actuar con sentido común, tanto en la calle como en las redes sociales.

En conclusión, hasta que el TAS no responda la apelación de la Federación Senegalesa de Fútbol, nada es un hecho concreto. Ni el legítimo título de Senegal ganado en la cancha, ni tampoco el tardío triunfo por el escritorio de Marruecos.

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