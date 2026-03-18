“Es una falta de respeto total con el tigre”, Mario Alberto Yepes sobre Falcao en el Mundial

Mario Alberto Yepes en el partido contra Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Brasil 2014. Foto: Óscar Pérez

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“A mí me parece que es una falta de respeto total con el tigre. Si uno va como jugador, uno se siente jugador y quiere aportar dentro de la cancha”, fue lo que dijo Mario Alberto Yepes sobre la posibilidad de que Radamel Falcao García sea convocado a la selección de Colombia para jugar el Mundial 2026.

Un rumor que ha levantado mucho debate en el país, considerando la edad del goleador histórico de la Tricolor (40 años) y su poca actividad en los últimos años. Incluso, Yepes, quien compartió camerino de la selección con Falcao, dejó ver su postura sobre el tema en una conversación con Blog Deportivo.

“¿Ustedes se imaginan que Falcao le diga a un delantero cómo pararse o cómo moverse? Eso es invaluable”, reconoció el exfutbolista, aclarando que cualquier jugador activo, como lo es hoy el tigre, tiene el deseo de hacer parte de un grupo para ser tenido en cuenta dentro del campo, no de acompañante.

¿Qué dijo Yepes sobre Falcao?

Adicionalmente, el ex capitán de la selección manifestó que en cualquiera de los roles la figura de Falcao García es importante. Sin embargo, es necesario clarificar ese papel. O es jugador activo o es parte del cuerpo técnico, pero las dos no.

Vale la pena recordar que las sospechas de que Radamel Falcao García pudiera hacer parte de los 26 convocados por Néstor Lorenzo a la Copa del Mundo 2026 comenzaron con un periodista argentino que aseguró que si el tigre jugaba dos o tres partidos por mes, sería tenido en cuenta para la cita orbital.

Una información desmentida una semana más tarde por el propio seleccionador de Colombia, quien le dejó la puerta abierta a Falcao, pero aseguró que no le ha prometido nada y mucho menos un lugar en el Mundial.

¿Qué sigue para Falcao?

Por el momento, el artillero Samario está enfocado en recuperarse de su lesión y volver a estar disponible para su técnico en Millonarios, Fabián Bustos. Un entrenador que reafirma la importancia del tigre en el equipo.

Además, es probable que para Radamel Falcao sea una prioridad encontrar buen ritmo y rendimiento de competencia con su club. No solo porque lo podría acercar a la selección de Colombia, sino para cumplir un sueño.

Ser campeón con el cuadro de sus amores por el que ha regresado dos veces a Colombia desde su primera presentación en julio de 2024. Habrá que esperar cómo resulta lo colectivo y lo individual para el goleador histórico de la selección.

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