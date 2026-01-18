Senegal estuvo cerca de retirarse de la final de la Copa Africana 2026: en video lo que pasó

Los minutos finales de la final de la Copa Africana estuvieron marcados por decisiones arbitrales discutidas y un penal errado. Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La final de la Copa Africana entre Marruecos y Senegal tuvo un cierre tan caótico como dramático, con una sucesión de decisiones arbitrales, protestas desbordadas y un penalti fallado que terminó enviando el partido a la prórroga.

El tramo final del tiempo regular ya venía cargado de tensión por conocer quién podía romper el cero del marcador. A los 92 minutos, Senegal celebró un gol que fue anulado por falta en ataque, una decisión que encendió los reclamos del equipo africano. Con ocho minutos de adición, el nerviosismo se apoderó del partido y el ambiente se volvió irrespirable tanto en la cancha como en las tribunas.

El punto de quiebre llegó a los 98 minutos, cuando el árbitro sancionó penalti para Marruecos tras revisar en el VAR un agarrón sobre Brahim a la salida de un tiro de esquina. La decisión fue considerada más que rigurosa por los senegaleses, que reaccionaron con furia. La protesta escaló rápidamente y, respaldados por su entrenador, los jugadores de Senegal abandonaron el campo, negándose a continuar el partido en señal de rechazo por el penalti y por el gol previamente anulado.

Mientras el reloj seguía corriendo sin una resolución clara, Sadio Mané permanecía en la cancha intentando convencer a sus compañeros de regresar, mientras el seleccionador Thiaw pedía calma ante el riesgo de sanciones. Tras varios minutos de confusión, Senegal volvió al terreno de juego y el penalti finalmente se ejecutó.

Brahim asumió la responsabilidad en el minuto 112. Lo que parecía como un gol de campeonato por el mejor jugador de la copa, terminó en intento de Panenka, ejecución débil y Mendy atrapando el balón sin dificultad. El fallo provocó una reacción inmediata en el banco marroquí. Regragui explotó de rabia, consciente de que la valentía del mediapunta no compensaba una decisión técnica tan arriesgada en una final.

Sin tiempo para más, el árbitro decretó el final del tiempo regular. La final se fue a la prórroga, pero el penalti desperdiciado y el caos previo ya habían marcado para siempre una noche cargada de tensión, polémica y decisiones al límite.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador