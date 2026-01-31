¿Quién es Fabián Bustos? Esta es la trayectoria del posible nuevo entrenador de Millonarios

El estratega argentino, de 56 años, sería el elegido por la dirección deportiva del conjunto embajador para reemplazar a Hernán Torres. Foto: EFE - Paolo Aguilar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios avanza de manera rápida para comenzar un nuevo ciclo que logre establecer lo que llevan buscando desde hace varios semestres.

El club bogotano está muy cerca de cerrar la llegada de Fabián Bustos como su nuevo director técnico, a falta únicamente del anuncio oficial. Tras varios días de versiones, sondeos y nombres sobre la mesa, la dirigencia azul se inclinó por un entrenador con recorrido internacional y títulos recientes en Sudamérica.

Aunque en el radar aparecieron opciones como Gustavo Álvarez, Ariel Holan y Rafael Dudamel, el elegido fue Bustos, argentino de 56 años, quien se encontraba sin equipo desde su salida de Olimpia de Paraguay a mediados del año anterior.

De acuerdo a los diferentes reportes, el perfil de Bustos encaja con lo que buscaba la dirección deportiva encabezada por Ariel Michaloutsos. “Tiene muchas variantes, no parte de un solo esquema ni una sola manera de jugar. No es rígido y se adapta a los grupos con los que trabaja”, señaló César Agusto Londoño en su programa en Caracol Radio.

Millonarios atraviesa un arranque crítico en la Liga BetPlay I-2026, donde es último con 0 puntos de 9 posibles, situación que derivó en la salida de Hernán Torres. Mientras se concreta el anuncio del nuevo entrenador, Omar Rodríguez asumirá como interino para el partido de este domingo frente a Independiente Medellín en El Campín.

Trayectoria de Fabián Bustos

En Ecuador, Bustos quedó asociado a Delfín, club con el que logró el ascenso desde la Serie B y posteriormente el primer título de primera división en la historia de la institución. Más adelante, con Barcelona de Guayaquil, volvió a consagrarse campeón de liga y firmó campañas relevantes a nivel local e internacional.

En Perú, su etapa con Universitario fue especialmente sólida. En 2024 dominó el torneo local y consiguió el bicampeonato de la Liga 1, un logro que evitó incluso la disputa de una final por la diferencia establecida en la tabla acumulada.

Su experiencia también incluye pasos por Santos de Brasil y Olimpia de Paraguay, este último su club más reciente, aunque con un cierre negativo al no cumplir el objetivo de avanzar en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

Cómo juegan los equipos de Fabián Bustos

Desde lo futbolístico, Bustos se identifica con equipos sólidos en defensa, intensos en la disputa y verticales en ataque. No prioriza la posesión prolongada, sino la transición rápida y el juego directo, aprovechando errores del rival y espacios abiertos.

En lo táctico, suele moverse entre esquemas como el 4-4-2 y el 4-2-3-1, con una variante que lo caracteriza: el uso del doble nueve, recurso que podría cobrar importancia en Millonarios según los delanteros disponibles en la plantilla actual. Además, ya conoce a Rodrigo Ureña, a quien dirigió en Universitario durante la campaña del título en 2024.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador