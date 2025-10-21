Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos en la Champions League: mire el resumen en video

El cuadro catalán abrió la tercera fecha de la Liga de Campeones con una tremenda victoria. Así fueron los goles.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
21 de octubre de 2025 - 07:13 p. m.
Barcelona, en su victoria por Champions League.
Barcelona, en su victoria por Champions League.
Foto: EFE - Siu Wu
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Barcelona firmó una goleada categórica 6–1 sobre Olympiacos en la tercera jornada de la Champions League, en un partido que sirvió como antesala perfecta para El Clásico del domingo.

Fermín fue la gran figura con un triplete, mientras Marcus Rashford aportó un doblete y Lamine Yamal cerró la cuenta desde el punto penal. El Kaabi descontó para los griegos, pero poco pudo hacer ante un Barça que se mostró dominante y voraz desde el inicio en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Vínculos relacionados

Leonel Álvarez habló de su cercanía con Atlético Nacional: ¿podría ser el entrenador?
Colombia vs. Costa de Marfil Sub-17: hora, TV y dónde ver el Mundial Femenino
Bayern Múnich vs. Brujas, en la Champions League: hora y TV para ver en vivo a Luis Díaz
Video Thumbnail

El equipo de Hansi Flick alineó siete canteranos y dejó una actuación llena de energía y talento. Fermín abrió el marcador a los seis minutos y amplió la ventaja antes del descanso, demostrando su instinto goleador y su peso en el mediocampo azulgrana.

En la segunda parte, Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en alcanzar 25 apariciones en Champions, anotando y asistiendo con la naturalidad de un veterano. Olympiacos intentó reaccionar con el tanto de El Kaabi, pero se quedó con uno menos tras la expulsión de Hezze y terminó desbordado.

Rashford, que atraviesa un momento brillante, redondeó la victoria con dos goles que lo confirman como uno de los líderes ofensivos del equipo.

El Barça jugó a placer en los minutos finales, con Roony desatando los aplausos tras una elástica de lujo y asistiendo el tercer tanto de Fermín. Con esta victoria, el conjunto catalán suma su segundo triunfo en la primera fase y llega al duelo ante Real Madrid con confianza total y una versión rejuvenecida que mezcla cantera, talento y efectividad.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Barcelona

Champions League

Barcelona - Olympiacos

Barcelona en la Champions League

Partido de Barcelona

Barcelona Champions

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.