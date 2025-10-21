Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos en la Champions League: mire el resumen en video

Barcelona, en su victoria por Champions League. Foto: EFE - Siu Wu

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Barcelona firmó una goleada categórica 6–1 sobre Olympiacos en la tercera jornada de la Champions League, en un partido que sirvió como antesala perfecta para El Clásico del domingo.

Fermín fue la gran figura con un triplete, mientras Marcus Rashford aportó un doblete y Lamine Yamal cerró la cuenta desde el punto penal. El Kaabi descontó para los griegos, pero poco pudo hacer ante un Barça que se mostró dominante y voraz desde el inicio en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El equipo de Hansi Flick alineó siete canteranos y dejó una actuación llena de energía y talento. Fermín abrió el marcador a los seis minutos y amplió la ventaja antes del descanso, demostrando su instinto goleador y su peso en el mediocampo azulgrana.

LA MASÍA, PATRIMONIO DEL FÚTBOL MUNDIAL



Dro Fernández: 17 años (2008)

Marc Bernal: 18 años (2007)

Lamine Yamal: 18 años (2007)

Pau Cubarsí: 18 años (2007)

Marc Casadó: 22 años (2003)

Alejandro Balde: 22 años (2003)

Fermín López: 22 años (2003)



Todos jugaron en Barcelona 6-1… pic.twitter.com/X9NnbcyFOn — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 21, 2025

En la segunda parte, Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en alcanzar 25 apariciones en Champions, anotando y asistiendo con la naturalidad de un veterano. Olympiacos intentó reaccionar con el tanto de El Kaabi, pero se quedó con uno menos tras la expulsión de Hezze y terminó desbordado.

Rashford, que atraviesa un momento brillante, redondeó la victoria con dos goles que lo confirman como uno de los líderes ofensivos del equipo.

El Barça jugó a placer en los minutos finales, con Roony desatando los aplausos tras una elástica de lujo y asistiendo el tercer tanto de Fermín. Con esta victoria, el conjunto catalán suma su segundo triunfo en la primera fase y llega al duelo ante Real Madrid con confianza total y una versión rejuvenecida que mezcla cantera, talento y efectividad.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador