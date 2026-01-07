¡Barcelona paseó por Arabia! Vea los goles del triunfo 5-0 sobre Athletic en la Supercopa

Barcelona resolvió la semifinal en un tramo fulminante del primer tiempo, goleó 5-0 al Athletic en Yedá y avanzó a la final de la Supercopa de España. Foto: EFE - Kai Forsterling

Barcelona convirtió la primera semifinal de la Supercopa de España en un trámite que se finalizó en los primeros 35 minutos. Con Raphinha como figura indiscutida, autor de dos goles y protagonista permanente del desequilibrio ofensivo, el equipo dirigido por Hansi Flick goleó 5-0 a Athletic Club en Yedá y se instaló en la final del torneo, que se definirá el domingo ante el vencedor del cruce entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

El marcador fue contundente y reflejó con claridad lo que fue el compromiso. Barça resolvió el partido en apenas un tramo del primer tiempo y dejó sin respuesta a un Athletic que empezó con ímpetu, pero se diluyó rápidamente. Los primeros minutos ofrecieron un equipo vasco activo, con presión alta y tres tiros de esquina consecutivos, que insinuaron una noche incómoda para los catalanes. Oihan Sancet tuvo la más clara en ese arranque, aunque su remate fue directo a las manos de Joan García. Fue un espejismo.

A partir de ahí, el partido cambió de dueño. Pedri tomó el control del juego, marcó los tiempos y ordenó cada ataque azulgrana. No solo fue el eje futbolístico, sino también el futbolista más celebrado por el público saudí, que dejó clara su preferencia tanto por el Barcelona como por el mediocampista canario.

El primero llegó a los 22 minutos. Ferran Torres, respaldado nuevamente por Flick en el once inicial por encima de Robert Lewandowski, abrió el marcador con un remate dentro del área. Athletic protestó una falta previa sobre Raphinha, pero el tanto fue validado. El gol confirmó la confianza del técnico alemán en Ferran, quien respondió con eficacia en una noche decisiva.

Ocho minutos después, el segundo golpe fue aún más claro. Una combinación por la banda izquierda entre Pedri y Raphinha terminó en los pies de Fermín López, que definió con potencia al segundo palo, sin oposición defensiva y con Unai Simón mal perfilado. El 2-0 ya reflejaba la superioridad azulgrana, pero lo peor para el Athletic estaba por venir.

Entre el minuto 30 y el 38, el Barcelona sentenció la semifinal. Roony Bardghji, elegido para ocupar el lugar de Lamine Yamal —quien no estaba al cien por ciento y comenzó en el banco—, marcó el tercero tras una acción individual que dejó en evidencia las fragilidades defensivas del rival y un error claro del arquero vasco. Apenas cuatro minutos después, Raphinha desató un latigazo al palo corto para el cuarto gol, coronando un tramo de seis minutos en el que el Athletic recibió cuatro tantos y perdió cualquier posibilidad de reacción.

El segundo tiempo mantuvo la misma lógica. Lejos de administrar la ventaja, el Barça sostuvo la intensidad y volvió a golpear temprano. A los 52 minutos, Raphinha cazó un rebote dentro del área y firmó su doblete, sellando una goleada histórica, que significó la mayor en la Supercopa de España desde que el torneo se disputa en Arabia Saudita.

Con el partido resuelto, llegaron las rotaciones. Flick dio descanso a piezas clave y permitió el ingreso de Lamine Yamal para los últimos 20 minutos, mientras Ernesto Valverde agotó cambios en busca de una respuesta que nunca llegó. El Athletic tuvo una ocasión aislada con Unai Gómez, pero su definición se fue desviada y no alteró el desarrollo ni el mensaje del encuentro.

Polémica por jugar en Arabia

Sin tapujos, el delantero del Athletic, Iñaki Williams, sacó de nuevo a la palestra el malestar de disputar la Supercopa en Arabia Saudita, donde se disputa desde 2020, menos el año siguiente a causa de la pandemia.

“Jugar en Arabia es una mierda hablando mal”, afirmó el 30 de diciembre el capitán de los Leones.

“Llevar una competición que es nacional a otro país no es fácil para los aficionados y no facilita ese desplazamiento. Al final, nosotros, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuera aquí, sabemos todos los hinchas que nos acompañarían”, complementó.

Estas palabras provocaron un comentario por parte de su técnico. “Independientemente de que nos guste más o menos el formato no sé si estuvo muy acertado”, afirmó Ernesto Valverde.

La federación española, no obstante, aprecia ingresos importantes. Genera más de 50 millones de euros (58 millones de dólares), la mitad de ellos van a los equipos participantes, aunque su desigual reparto también suscita alguinas quejas, sobre todo por parte del Athletic Club.

