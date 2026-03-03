Barcelona rozó la hazaña: Atlético es finalista de la Copa del Rey tras ganar 4-3 el global

El equipo azulgrana firmó una noche intensa en el Camp Nou, venció 3-0 y quedó a un solo gol de forzar la prórroga, pero la ventaja construida por el Atlético en la ida fue suficiente para sellar la serie. Foto: AFP - JOSEP LAGO

FC Barcelona firmó una noche de carácter en el Camp Nou y derrotó 3-0 al Atlético de Madrid en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Sin embargo, el impulso azulgrana no fue suficiente para cambiar la historia de la eliminatoria y el global terminó 4-3 a favor del conjunto colchonero, que resistió hasta el último suspiro y selló su boleto a la final.

El Atlético, que no levanta la Copa del Rey desde 2013, disputará la final en Sevilla contra el ganador del duelo entre Real Sociedad y Athletic Club el miércoles (1-0 en la ida para la Real).

Un inicio a puro asedio

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Hansi Flick salió decidido a buscar la remontada. La presión alta y la posesión —cercana al 70% en varios tramos del primer tiempo— inclinaron el campo hacia el arco defendido por Musso. Ferran Torres, Lamine Yamal y Raphinha avisaron temprano, pero el arquero argentino sostuvo al Atlético en los momentos más críticos.

La insistencia tuvo premio al minuto 29. Tras una jugada elaborada desde el córner, Marc Bernal apareció en el área para empujar el 1-0 y encender la ilusión en las tribunas. El tanto desató un vendaval ofensivo que mantuvo contra las cuerdas al equipo de Diego Simeone.

Cuando el descanso asomaba, una falta sobre Pedri dentro del área fue sancionada como penal. Raphinha asumió la responsabilidad y, con sangre fría, marcó el 2-0 desde los once pasos. El estadio comenzó a sentir el aroma de la remontada.

Bernal desató la esperanza

En la segunda mitad, el libreto se mantuvo. Barcelona acumuló llegadas y encerró al Atlético en su propio campo. Musso volvió a ser figura ante intentos de Cancelo y Lamine Yamal, mientras Griezmann y Julián Álvarez trataban de dar aire en las transiciones.

El tercer golpe llegó al minuto 72. Un centro preciso de Cancelo encontró nuevamente a Marc Bernal, que firmó su doblete y el 3-0. Con ese resultado, el Barça quedaba a un solo tanto de igualar la serie y forzar la prórroga.

Los minutos finales fueron un ejercicio de resistencia para el Atlético. Simeone movió el banco, reforzó la defensa y apostó por el contragolpe. Sorloth tuvo la sentencia en una corrida en solitario, pero su remate se fue apenas por encima del travesaño.

Barcelona, volcado al ataque, reclamó posibles penales y empujó hasta el tiempo añadido. Sin embargo, entre despejes providenciales, intervenciones defensivas y el desgaste acumulado, el gol que igualara el global nunca llegó.

El pitazo final confirmó victoria blaugrana en la noche, pero selló clasificación rojiblanca en la serie. El 3-0 quedará como muestra de orgullo y reacción del Barça, pero el 4-3 en el acumulado premia la ventaja construida por el Atlético en la ida. Una semifinal vibrante que tuvo de todo y que dejó claro que, en Copa, ningún resultado está escrito hasta el último segundo.

