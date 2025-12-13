Barcelona venció a Osasuna con un doblete de Raphinha y se afianza como líder de LaLiga

Raphinha celebra con Lamine Yamal uno de los goles con los que Barcelona venció 2-0 a Osasuna en La Liga EA Sports 2025/26. Foto: AFP - JOSEP LAGO

Barcelona dio un paso firme este sábado al vencer 2-0 a Osasuna en el Camp Nou, gracias a un doblete del brasileño Raphinha. El resultado le permitió a los culés afianzarse en el liderato de LaLiga, alcanzando las 43 unidades y ampliando a siete la diferencia sobre el Real Madrid.

El primer gol se hizo esperar. Tras una larga insistencia del equipo azulgrana, que había monopolizado la posesión. Pedri condujo desde su propio campo hasta encontrar el espacio justo para asistir a Raphinha. El brasileño, desde la media luna, rompió la resistencia navarra.

El segundo tanto fue consecuencia de los espacios que Osasuna dejó al adelantar líneas en busca del empate. En el 86’, Jules Koundé envió un centro que fue desviado por Alejandro Catena. El rebote cayó en el segundo palo, donde apareció nuevamente Raphinha para empujar el balón.

“Es un camino largo. Nos beneficia poner presión a los demás, porque ellos también tienen que ganar, pero no está en nuestra mano. Solo los puntos que sumemos depende de nosotros. Si ganamos, eso sí está en nuestra mano. Esto es lo que puedo decir”, afirmó Hansi Flick, técnico del Barcelona, tras el encuentro.

Ahora la presión recae sobre el Real Madrid, que este domingo visitará al Alavés en Mendizorroza. El equipo dirigido por Xabi Alonso está obligado a ganar si quiere recortar distancias y ponerse a cuatro puntos de los culés, que se mantienen como líderes sólidos de LaLiga tras 16 fechas disputadas.

Más temprano este sábado, el Atlético de Madrid también cumplió en casa al imponerse 2-1 al Valencia en el estadio Metropolitano. Los goles del conjunto colchonero fueron obra de Koke, que abrió el marcador en la primera parte, y de Antoine Griezmann, quien ingresó desde el banco para marcar el tanto decisivo. Para la visita descontó Lucas Beltrán.

Finalmente, en otro de los partidos de la jornada, el Mallorca se hizo fuerte en las Islas Baleares y venció 3-1 al Elche. El colombiano Johan Mojica fue titular y disputó los 90 minutos en el conjunto bermellón. Los goles locales los marcaron Manu Morlanes, Omar Mascarell y Vedat Muriqui, mientras que el descuento de la visita llegó en un autogol de Pablo Maffeo.

