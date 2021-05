Barcelona vs. Juventus, el plato futbolero del martes festivo

A partir de las 2:45 p.m. de este martes, por Espn, una edición más del duelo entre los dos mejores futbolistas de los últimos tiempos, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado será titular en la Veccia Signora.

Barcelona y Juventus (que tendrá al colombiano Juan Guillermo Cuadrado) se enfrentan este martes (2:45 p.m., por Espn) en un choque por el liderato del grupo G de la Liga de Campeones de Europa, en un partido marcado por el duelo de titanes entre Lio Messi y Cristiano Ronaldo.

Con los dos equipos clasificados para octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo, el conjunto azulgrana lidera la llave con 15 puntos, tres más que la ‘Juve’ por lo que le valdría con un empate para mantener su posición.

Incluso una derrota por menos de dos tantos le valdría, tras su victoria 2-0 en la ida en Turín cuando un Barça liderado por Messi, se impuso a una ‘Juve’ sin Cristiano Ronaldo.

El luso se perdió aquel encuentro tras dar positivo por Covid-19, pero este martes estará el Camp Nou para renovar su particular duelo con Messi, el hombre junto al cual ha marcado la historia del fútbol en los últimos años.

“Los dos jugadores son diferentes, pero ambos tienen estadísticas increíbles de goles, de trofeos, de hat-tricks... Admiro a ambos”, dijo este lunes el técnico azulgrana, Ronald Koeman.

“Sería un error decir que uno es mejor que otro. Se han repartido los Balones de Oro durante los los últimos 15 años, sería una lástima tener que elegir entre estos dos fenómenos, que encantan a millones de aficionados”, afirmó su homólogo juventino, Andrea Pirlo.

Los jugadores que se han repartido los Balones de Oro entre 2008 y 2017 volverán a verse las caras, aunque ambos parecen llegar en diferente forma a este importante duelo.

Messi, en baja forma

Dejado atrás el paréntesis del coronavirus, Cristiano Ronaldo se mantiene como una pieza clave de su equipo, al que llegó en 2018, y en esta temporada lleva 10 tantos en nueve partidos oficiales.

Messi, en cambio, a imagen de su equipo, no parece atravesar su mejor momento esta temporada, en la que apenas lleva siete tantos en 13 partidos oficiales, cinco de ellos de penal.

El argentino, tras su amago de salida en agosto, parece no acabar de acoplarse del todo a un equipo en plena renovación de la mano de Koeman en el terreno de juego e inmerso en tensiones económicas y una carrera electoral fuera de él.

En medio de todos estos problemas, el equipo azulgrana vive una auténtica montaña rusa de juego y resultados, con una marcha impecable en Champions con cinco victorias en igual número de juegos, mientras en la Liga registró el sábado su cuarta derrota frente al Cádiz (2-1).

El equipo azulgrana se encuentra en la novena posición de la clasificación liguera, a 12 puntos del líder, el Atlético de Madrid. “Estamos en un proceso de renovación, hay muchas cosas nuevas, hay que tener un poco de paciencia, estamos dentro del proceso, tenemos muchas ganas de mejorar, cada detalle que no sale bien, mejorarlo”, explicó este lunes Philipe Coutinho.

Cuadrado, clave

El duelo con la Juventus es una nueva oportunidad para el Barça para rearmarse de moral y entrar en una, a priori, mejor posición en el bombo de octavos de la próxima semana.

El Barça recibirá a una Juventus que acumula ocho encuentros consecutivos sin perder, de ellos seis victorias, la última el fin de semana en el derbi de la liga italiana remontando contra el Torino (2-1), con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado como figura, al dar las dos asistencias de gol.

Tras perder su partido de la ida, en octubre, en la única derrota registrada esta temporada por el equipo de Pirlo, la ‘Juve’ necesitará ganar por tres o más goles para hacerse con el liderato del grupo.

“Se enfrentarán dos grandes equipos que tienen a dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Será un gran partido con estos dos extraterrestres”, auguró Leonardo Bonucci, defensa de la Veccia Signora.

En los otros partidos de la jornada Lazio de Italia recibirá al Brujas de Bélgica y Zenit de Rusia, con Wilmar Barrios, al Borussia Dortmund alemán, ambos desde la 1:00 p.m.. A las 3:00 p.m se jugarán los duelos Rennes de Francia vs. Sevilla de España; Chelsea de Inglaterra vs. Krasnodar de Ucrania; Dinamo Kyev de Rusia vs. Ferencvaros de Hungría; París Saint Germain de Francia vs. Istambul Basaksehir; y Leipzig de Alemania vs. Manchester United de Inglaterra.