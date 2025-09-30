Logo El Espectador
Tabla de posiciones del Mundial Sub-20 y cuándo vuelve a jugar Colombia

Después de derrotar a Arabia Saudita, la selección colombiana se medirá contra Noruega.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
30 de septiembre de 2025 - 12:21 p. m.
Los jugadores de Colombia, en Talca.
Los jugadores de Colombia, en Talca.
Foto: EFE - Osvaldo Villaroel
Colombia debutó con triunfo en el Mundial Sub-20 de Chile al vencer 1-0 a Arabia Saudí en Talca. El equipo de César Torres mostró iniciativa en el primer tiempo, pero le costó transformar sus aproximaciones en peligro real, con Óscar Perea como el más incisivo. Los saudíes también tuvieron una ocasión clara antes del descanso, lo que dejó un parcial sin goles y al grupo todavía abierto tras la victoria previa de Noruega sobre Nigeria.

En el complemento, la presión alta dio frutos: Jordan Barrera robó el balón y asistió a Perea, que definió para sellar el tanto del triunfo. Arabia logró empatar en un contragolpe, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. Desde ahí, Colombia reforzó el mediocampo con los cambios y controló los intentos de su rival hasta el pitazo final.

Con estos tres puntos, la selección se mantiene en lo más alto del Grupo F junto a Noruega, su próximo rival, ambos con idéntico rendimiento y diferencia de gol.

Así va la tabla del grupo de Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile

La tabla del Grupo F refleja un arranque parejo tras la primera jornada. Colombia y Noruega lideran con tres puntos cada uno, ambos con victorias por 1-0, lo que los deja con idéntica diferencia de gol y la misma efectividad defensiva: cero goles recibidos. En contraste, Arabia Saudita y Nigeria están en el fondo sin unidades, también con números espejo, pues los dos cayeron por la mínima y aún no han marcado en el torneo.

Este escenario deja al grupo abierto y con un fuerte componente de igualdad. Colombia y Noruega aparecen como favoritos para tomar ventaja, pero la mínima diferencia en goles hace que el liderato pueda definirse en detalles. Arabia Saudita y Nigeria, por su parte, están obligados a reaccionar de inmediato, ya que otro tropiezo complicaría seriamente sus opciones de clasificar a la siguiente ronda.

Noruega, el próximo reto de Colombia Sub-20: cuándo es el partido

El duelo contra Noruega aparece como un reto inmediato para Colombia, pues ambos llegan igualados en puntos y diferencia de gol, después de victorias conseguidas en el debut.

La Tricolor mostró capacidad de resistir bajo presión frente a Arabia y supo aprovechar un error rival con la presión alta, pero dejó ver carencias en la construcción de juego y en la precisión ofensiva. Ante un equipo europeo como Noruega, que suele imponer orden táctico y fortaleza física, será clave que los dirigidos por César Torres mantengan la solidez defensiva y encuentren variantes para no depender únicamente de la inspiración individual de sus atacantes.

Más allá de la paridad estadística, el partido definirá quién toma la delantera en el grupo y se acerca con firmeza a los octavos de final. El triunfo dejaría sellada la clasificación.

Colombia debe sostener el ritmo intenso mostrado en el complemento ante Arabia, pero también corregir los pasajes de desconexión del primer tiempo, donde el rival encontró espacios. Si logra equilibrar presión alta y posesión más clara, podrá competir de igual a igual con Noruega. Será un examen de jerarquía y regularidad, donde la eficacia en las pocas opciones que se presenten marcará la diferencia.

El partido se jugará este jueves a las 3:00 p.m. en Talca, Chile. La transmisión estará a cargo del Gol Caracol y ditu, plataforma digital y gratuita de Caracol TV.

¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

