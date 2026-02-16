Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

¡Batacazo en España! Barcelona cayó contra Girona y perdió el liderato: así quedó la tabla

El equipo de Hansi Flick perdió 2-1 en su visita a Girona y acumuló su segunda derrota consecutiva.

Agencia AFP
16 de febrero de 2026 - 10:38 p. m.
El equipo de Hansi Flick perdió 2-1 en su visita a Girona y acumuló su segunda derrota consecutiva.
El equipo de Hansi Flick perdió 2-1 en su visita a Girona y acumuló su segunda derrota consecutiva.
Foto: EFE - David Borrat
Impotente y vulnerable, Barcelona cayó este lunes por 2-1 contra Girona en el estadio Montilivi y cedió el liderato al Real Madrid, que ganó el sábado a la Real Sociedad (4-1) en el Bernabéu.

El conjunto azulgrana se había puesto por delante con un testarazo de Pau Cubarsí en el minuto 59. Pero solo tres minutos después el francés Thomas Lemar igualó el choque.

A cuatro del final, Fran Beltrán (86′), recién fichado del Celta de Vigo, marcó el tanto del triunfo del Girona con un derechazo al que no pudo llegar el arquero Joan García.

Vea los goles de Girona vs. Barcelona

Video Thumbnail

Con esta derrota, el Barça baja a la segunda posición con dos puntos menos que el Real Madrid.

El penal lanzado al poste por Lamine Yamal (45+3′), que a su vez también desperdició un mano a mano con el arquero local Paulo Gazzaniga con un globo (18′) marcaron la primera mitad.

Pese a mejorar su planteamiento defensivo con respecto al varapalo copero ante el Atlético de Madrid, 4-0, en la ida de semifinales en el Metropolitano la semana pasada, el Barça sufrió ocasiones claras de los gerundenses.

Además, ni Fermín López ni Dani Olmo sostenían con el esférico la posesión a un equipo que sin Pedri González en el césped no logra imponer su ritmo.

“Un mal partido”

Tras la reanudación, el Barça movió el balón sin éxito hasta que el francés Jules Koundé centró un balón que Cubarsí remató con la cabeza para romper el empate inicial.

La alegría culé duró poco tiempo. En una transición, el ucraniano Vladyslav Vanat dio un pase raso para que Lemar anotara libre marca en área pequeña.

Girona avisó varias veces, pero Joan García logró que el marcador siguiera en tablas, hasta que Beltrán, rodeado de tres rivales, se creó un hueco para armar un disparo raso ganador.

A apenas dos metros, Koundé estaba en el suelo reclamando un pisotón en el arranque de la jugada.

Al final del encuentro, el colegiado anuló un gol del Barcelona por un fuera de juego del polaco Robert Lewandowski y el local Joel Roca acabó siendo expulsado con una roja directa por una fuerte patada a Yamal, lo que provocó un enfrentamiento entre los jugadores.

“Hemos jugado un mal partido, tenemos que mejorar pero primero fijarnos en nosotros mismos”, afirmó Cubarsí.

“Nos ha faltado un poco de todo. Hay que hacer autocrítica. Hay que mejorar cuatro cosas y ponernos las pilas”, lamentó el central.

Así quedó la tabla de posiciones de La Liga

Por Agencia AFP

