Así les fue a Flor Denis Ruiz y Valentina Barrios en la final mundial de jabalina

La final del lanzamiento de jabalina en el Mundial de Tokio dejó sensaciones encontradas para Colombia.

Flor Denis Ruiz, subcampeona mundial en 2023 en Budapest, no pudo repetir podio y finalizó sexta con una marca de 62,32 metros.

Por su parte, la joven Valentina Barrios, de apenas 21 años, culminó en el undécimo lugar con 59,14 metros, en lo que fue una experiencia clave para seguir proyectando su carrera internacional.

Ruiz llegaba como la principal carta colombiana, recordando que en el Mundial anterior estuvo muy cerca del oro con una medalla de plata, pero esta vez no logró sostener el nivel necesario para disputar las medallas.

Aun así, sus 62,32 metros fueron su mejor registro en la jornada definitiva, aunque insuficientes frente a la letona Anete Sietina (64,64 m), la australiana Mackenzie Little (63,58 m) y la sorprendente campeona, la ecuatoriana Juleisy Angulo, que rompió todos los pronósticos con un lanzamiento de 65,12 metros.

En el caso de Barrios, su presencia en la final ya representó un paso adelante. Haber alcanzado esta instancia en Tokio confirma su proyección y el potencial que puede consolidar en los próximos años para Colombia.

Aunque el podio se escapó esta vez, el atletismo colombiano sigue mostrando constancia en pruebas de campo y mantiene la expectativa de que Ruiz recupere su mejor versión y que Barrios se consolide como la nueva figura de la jabalina nacional.

