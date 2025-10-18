Bayern, imparable: venció al Dortmund 2-1 y Luis Díaz fue protagonista

El colombiano fue titular los 90 minutos, participó en la jugada del segundo gol y cerró su primer ‘Klassiker’ con protagonismo. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

El equipo de Vincent Kompany venció 2-1 al Borussia Dortmund y estiró su impresionante racha a once triunfos consecutivos en todas las competencias, con los que ya domina la Bundesliga con 21 puntos y una ventaja de cinco sobre sus perseguidores. En el ‘Klassiker’ de la jornada, el colombiano Luis Díaz fue titular los 90 minutos: batalló con la férrea marca de Schlotterbeck y Ryerson, creó la jugada del gol decisivo y cerró su primer gran clásico alemán con un papel protagónico, aunque se quedó con el sinsabor de haber desperdiciado una clara opción en el final.

El arranque del partido fue una declaración de intenciones del Bayern. Apenas en dos minutos, un mal pase de Olise impidió que Díaz quedara mano a mano con Kobel, y poco después Kimmich probó de media distancia para exigir al arquero visitante. Dortmund resistía como podía el dominio bávaro, que concentró su juego por la derecha y encontraba en el colombiano un punto de desequilibrio constante.

A los 11 minutos, Lucho tuvo su primera oportunidad tras un rebote, pero su disparo salió sin fuerza. El asedio se transformó en recompensa a los 22’, cuando Harry Kane, fiel a su cita con el gol, conectó de cabeza un tiro de esquina para abrir el marcador. El inglés llegó así a 19 anotaciones en la temporada 2025/26.

El dominio del Bayern fue absoluto durante la primera mitad, con más del 70% de posesión y varias opciones para ampliar la ventaja. Díaz volvió a tener dos ocasiones claras —una de ellas tras asistencia de Olise—, pero la defensa y Kobel le negaron el grito de gol. También Olise rozó el segundo con un potente remate que devolvió el palo. El descanso llegó con una ventaja corta para un equipo que había sido muy superior, pero ineficaz frente al arco.

En la segunda parte, Dortmund adelantó líneas y por momentos complicó a los locales. Adeyemi y Nmecha tuvieron opciones, pero sin puntería. El Bayern recuperó la iniciativa cerca del minuto 70 y, cuando el juego pedía una chispa, apareció nuevamente Díaz. El guajiro recibió un pase largo de Kane, encaró dentro del área y, pese a la marca, alcanzó a enviar el balón al centro. El rechazo fallido de Bellingham dejó servida la jugada para que Michael Olise empujara el 2-0 a los 78’. Brandt descontó a los 83’ para darle emoción al cierre, pero el Bayern sostuvo el resultado con carácter.

En el tiempo añadido, Díaz tuvo la oportunidad de sellar la goleada, aunque esta vez la definición lo traicionó: tardó en rematar y Kobel le adivinó la intención. Más allá de la falla, su actuación dejó una grata impresión por su despliegue ofensivo y su aporte en la presión defensiva. Con este triunfo, el Bayern sigue firme, invicto y cada vez más dominante, mientras Luis Díaz celebra su primer ‘Klassiker’ ganado con la camiseta bávara.

El próximo reto de Kompany y sus dirigidos será el miércoles, cuando recibirán al Brujas por la tercera jornada de la Champions League (2:00 p.m.), antes de visitar al Mönchengladbach en Bundesliga. El campeón alemán quiere mantener su paso perfecto, y con un Luis Díaz cada vez más adaptado, el invicto luce más sólido que nunca.

