¡Qué clase, Pedri! Así fue su golazo en la victoria agónica de Barcelona

Ronald Araujo marcó en el minuto 94 el gol de la agónica victoria azulgrana (2-1) en Montjuïc. Los colombianos Jhon Solís y Yaser Asprilla sumaron minutos en la segunda parte. Foto: EFE - Alberto Estevez

Un gol de Ronald Araujo, cuando el reloj marcaba el minuto 94, evitó el tropiezo de Barcelona frente al Girona en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El central uruguayo, improvisado delantero en los últimos instantes, apareció en el área para rematar un centro de Frenkie de Jong y sellar un 2-1 que alivió a un equipo todavía lejos de su mejor versión.

El conjunto dirigido por Hansi Flick volvió a sufrir más de la cuenta. Aun con el triunfo, el Barça dejó muchas dudas, sobre todo en defensa, contra un Girona que tuvo cuatro oportunidades clarísimas en el primer tiempo y que pudo irse al descanso con ventaja. El cuadro de Míchel, diezmado también por las bajas, aprovechó cada error azulgrana para generar peligro, pero le faltó definición.

El arranque fue favorable al Barcelona, que dominó con claridad durante el primer cuarto de hora. El joven Toni Fernández, de apenas 17 años y debutante como titular, fue una de las apuestas de Flick, acompañado por Lamine Yamal y Marcus Rashford en ataque. Y cuando el equipo parecía tomar ritmo, apareció Pedri con una acción de lujo: control, pausa y definición cruzada para el 1-0 a los 13 minutos.

La alegría, sin embargo, duró poco. El Girona reaccionó y encontró el empate tras una chilena espectacular de Axel Witsel (20’), que castigó la pasividad defensiva local. Desde entonces, el equipo visitante se adueñó del partido y desnudó las fragilidades del Barça, sobre todo en las pérdidas de balón de Kounde y Pedri. Szczesny y el poste evitaron el segundo tanto del Girona antes del descanso, en una primera mitad que acabó con el público inquieto por la fragilidad de su equipo.

En la reanudación, Flick movió el banco: retiró al debutante Fernández y dio entrada a Fermín López, que le dio otro aire al mediocampo. El conjunto azulgrana mejoró en actitud, pero no logró someter del todo a un Girona que seguía buscando transiciones rápidas. Bryan Gil y Portu siguieron inquietando a la defensa local.

Fue entonces cuando Míchel apostó por refrescar su equipo. Jhon Solís ingresó al minuto 63 y Yaser Asprilla lo hizo al 68, ambos con la misión de aportar energía en la medular y profundidad por los costados. Los dos colombianos mostraron movilidad y sacrificio, especialmente Asprilla, que intentó varias combinaciones en campo rival, aunque el Girona ya no tuvo la misma claridad de la primera parte.

El duelo se abrió en el tramo final, con ocasiones en ambos arcos. Rashford y Fermín rozaron el segundo para el Barça, mientras que el Girona no supo aprovechar los errores de una zaga culé insegura. Cuando el empate parecía definitivo, Flick recurrió a un gesto desesperado y simbólico: adelantó a Ronald Araujo como delantero centro, al estilo de los experimentos de Johan Cruyff. Y el movimiento resultó decisivo.

En el minuto 94, el uruguayo cazó un centro de De Jong y marcó el tanto de la victoria. Montjuïc estalló en celebración, consciente de que el resultado maquillaba un rendimiento irregular. Flick no pudo disfrutarlo demasiado: fue expulsado en los últimos compases por protestar, y no estará en el próximo clásico del 26 de octubre.

El Barcelona ganó, pero no convenció. El Girona se marchó con la frustración de haber hecho méritos para más. Y los colombianos Solís y Asprilla, pese a entrar con el marcador igualado, dejaron una buena impresión en un equipo que sigue compitiendo de igual a igual en la parte alta de LaLiga.

