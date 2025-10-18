Dos asistencias de Muñoz y triunfo de Man. City de visitante: goles de la Premier

Así celebró Daniel Muñoz su tanto con Crystal Palace. Foto: Crystal Palace, vía X

Crystal Palace y Bournemouth ofrecieron uno de esos partidos que justifican la fama de la Premier League como el campeonato más impredecible del mundo. En Selhurst Park se vivió un auténtico festival de goles, revisiones del VAR y giros de guion que mantuvieron en vilo a los hinchas hasta el último suspiro. El marcador final fue un 3-3 lleno de intensidad y con un nombre propio destacado: Daniel Muñoz. El lateral colombiano firmó dos asistencias clave y fue protagonista en la reacción del Palace, que rescató un punto en tiempo de adición.

El encuentro comenzó con el dominio absoluto del Bournemouth, decidido a pelear por la parte alta de la tabla. En apenas seis minutos, los visitantes abrieron el marcador: un tiro de esquina desde la izquierda derivó en un rebote fortuito dentro del área que Eli Junior Kroupi transformó en gol con un cabezazo preciso. El golpe temprano descolocó al equipo local, que no lograba imponer su ritmo ni encontrar espacios para asociarse.

Muñoz, aunque correcto en defensa, sufrió en los primeros tramos con las incursiones del ghanés Antoine Semenyo, pero también se convirtió en la principal vía de salida del Palace. Su insistencia por la banda derecha generó la primera oportunidad clara de los londinenses al minuto 21, cuando habilitó a Tyrick Mitchell, cuyo remate exigió al portero Henderson. Sin embargo, el dominio visitante se consolidó con el segundo tanto, nuevamente de Kroupi, tras un rebote en el área que dejó sin reacción a la zaga local.

La sociedad Muñoz–Mateta encendió la remontada

El segundo tiempo cambió por completo el guion. Crystal Palace adelantó líneas y encontró en Muñoz a su jugador más influyente. A los 64 minutos, el colombiano envió un centro rasante desde la derecha que Jean-Philippe Mateta definió con clase para el descuento. Esa conexión se repitió cinco minutos después: otra vez el lateral colombiano asistió al delantero francés para sellar el 2-2. La reacción del equipo encendió a la grada y mostró el carácter que le había faltado en la primera parte.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, el Bournemouth golpeó de nuevo en el minuto 90 con un tanto de Ryan Christie, aprovechando un descuido defensivo. Pero el Palace no se rindió y, en el 90+7’, Mateta cerró su noche con un triplete al convertir un penalti que decretó el 3-3 final. El conjunto londinense llegó así a 13 puntos, manteniéndose en la octava posición del campeonato, con un Muñoz cada vez más importante en el esquema.

Haaland mantiene al City en lo más alto

Mientras tanto, en el Etihad Stadium, el Manchester City volvió a contar con la eficacia demoledora de Erling Haaland, quien marcó un doblete en la victoria 2-0 sobre el Everton. El noruego suma ya once goles en ocho partidos y sigue intratable como máximo artillero de la Premier League.

El encuentro no fue sencillo para los de Pep Guardiola. El Everton, a pesar de no contar con Jack Grealish por las reglas de cesión, dispuso de ocasiones claras para adelantarse, pero el acierto del arquero Gianluigi Donnarumma y la falta de puntería de Beto evitaron la sorpresa. Haaland no perdonó: primero con un cabezazo impecable tras un centro de O’Reilly y luego con un toque oportuno tras pase de Savinho, selló el triunfo que deja al City, líder con 16 unidades, igualado con el Arsenal.

El Chelsea despierta y hunde al Nottingham Forest

En otro de los duelos destacados, el Chelsea se impuso 3-0 al Nottingham Forest en condición de visitante, en un partido que marcó el final de Ange Postecoglou como técnico de Forest. El conjunto local sumó su octava jornada sin victorias, mientras que el Chelsea escaló a la cuarta posición con 14 puntos.

El técnico Enzo Maresca transformó el juego tras el descanso con tres cambios decisivos: el ingreso de Moisés Caicedo, Gittens y Guiu revitalizó al equipo. En cuestión de minutos, Neto asistió a Acheampong para el 0-1 y luego amplió la ventaja con un tiro libre que sorprendió al arquero Matz Sels. Forest no logró reaccionar, y Reece James selló el 0-3 final, en un cierre que dejó además la expulsión de Malo Gusto por doble amarilla.

Con esta caída, el Forest queda al borde de la zona de descenso y crecen los rumores sobre un inminente despido de Postecoglou. En cambio, el Chelsea se consolida entre los aspirantes y empieza a mostrar una identidad bajo la dirección de Maresca.

