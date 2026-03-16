Bayern Múnich apeló la roja de Luis Díaz; esto fue lo que contestó la Bundesliga

Luis Díaz saliendo del campo de juego luego de ser expulsado en el partido entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz sumó su segunda expulsión desde que llegó a Bayern Múnich. El Guajiro tuvo un partido de contrastes contra Bayer Leverkusen. Pasó de marcar el gol de empate a salir expulsado luego de presuntamente simular un penal. La doble amarilla condenó las esperanzas del gigante de Baviera.

Desde el primer instante, tanto el director técnico bávaro, Vicent Kompany, como los compañeros de Lucho protestaron la decisión. Incluso el juez central del encuentro, Christian Dingert, le reconoció a Sky Sports: “la tarjeta roja fue muy severa”. Bayern apeló la medida disciplinaria ante la Bundesliga.

Sin embargo, el Tribunal Deportivo desestimó este recurso del club rojo basándose en que la decisión fue “infundada en un procedimiento unipersonal”. Con esto, Díaz no podrá jugar contra Unión Berlín la próxima fecha, perdiéndose su primer partido en la Bundesliga con Bayern Múnich.

Luis Díaz se pierde el próximo partido

Así lo informó Bild este lunes 16 de marzo de 2026. Además, el presidente del tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, Stephan Oberholz, respaldó el accionar del juez Dingert, a pesar de haber reconocido un error.

“Si bien solo se percató del contacto posterior con el pie tras revisar las imágenes de vídeo después del partido, el jugador buscó y produjo el contacto previamente, por lo que su decisión no fue del todo errónea”, aclaró Oberholz.

Respecto al uso del VAR, el directivo teutón respondió: “Si se hubieran tenido en cuenta las imágenes de televisión, sería irrelevante para la valoración del tribunal deportivo”. Adicionalmente, dijo que no era un error, claro, obvio y evidente.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador