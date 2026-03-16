Müller se la montó a James con lo del frío: “Me sorprendió un poco que eligiera Minnesota”

Thomas Müller y James Rodríguez intercambiaron camisetas tras el partido en el que Minnesota United cayó 6-0 con Vancouver Whitecaps. Foto: MLS

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James Rodríguez regresó este domingo a la acción tras tres meses y medio sin disputar un partido oficial. Lo hizo en la estrepitosa derrota 6-0 de Minnesota United, con Vancouver Whitecaps en la MLS. Fue un debut amargo para el capitán colombiano en territorio estadounidense.

Esta noticia resultó agridulce para el capitán de la tricolor. Por un lado, James volvió a sumar minutos competitivos y se estrenó oficialmente con su nuevo club tras una larga inactividad. No obstante, el contexto fue sumamente adverso, pues su equipo sufrió una goleada histórica frente a los actuales subcampeones.

En los minutos finales, James compartió cancha con el experimentado alemán Thomas Müller, quien fue su compañero en el Bayern Múnich durante dos temporadas. Juntos formaron una sociedad exitosa en Alemania, donde conquistaron cinco títulos locales, entre ellos dos Bundesligas.

Al finalizar el compromiso, ambos futbolistas intercambiaron sus camisetas. Sin embargo, lo más comentado fue la broma previa de Müller hacia James. El alemán aprovechó el reencuentro para tomarle el pelo al colombiano, recordando las viejas quejas de Rodríguez sobre el invierno en Baviera.

“Me sorprendió un poco que eligiera Minnesota porque en Múnich siempre contaba historias sobre el frío y que se congelaba en invierno. Tengo curiosidad por preguntarle por su decisión. James, ¿qué está pasando? Pensé que te gustaba estar más en las zonas cálidas”, comentó Müller.

El Minnesota United de James Rodríguez es equipo que juega de local en Saint-Paul, dentro de uno de los estados más gélidos de la Unión. En esta región, los meses de enero y febrero suelen registrar temperaturas máximas bajo cero y mínimas severas que alcanzan con frecuencia los -20 grados o menos.

¿De dónde salió lo de James Rodríguez y el frío?

En 2020, James, en una entrevista con Daniel Habif, tocó entre varios temas el de su salida del Bayern Múnich. El colombiano detalló que no logró adaptarse completamente a la vida en Alemania. Entre las razones principales mencionó el clima hostil del país europeo y la personalidad distante de los ciudadanos locales.

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados. Había días que prendía el carro y marcaba -28 grados. Me preguntaba qué hacía ahí con ese frío”, confesó entonces el futbolista colombiano.

Recientemente, James cambió un poco su discurso al hablar sobre el tema con el medio estadounidense The Athletic: "No me fui por el frío. He vivido en Múnich. Para mí, frío o calor, estar aquí (en Minnesota) o estar en (el calor de) Barranquilla, es lo mismo, porque solo pienso en jugar"

Rodríguez tendrá ahora que retomar el ritmo futbolístico paulatinamente para afianzarse entre los titulares de Minnesota United. Es casi seguro que el volante integrará la convocatoria de Colombia para la próxima fecha FIFA, enfrentando a las selecciones de Croacia y Francia los días 26 y 29 de marzo.

Para la selección colombiana es fundamental que su capitán llegue con excelente ritmo al que será su último Mundial. James es pieza clave en el esquema de Néstor Lorenzo y se espera que lidere al equipo en la cita orbital de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

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