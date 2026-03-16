Manchester City vs. Real Madrid: hora y dónde ver en vivo los octavos de la Champions League

Erling Haaland disputa un balón con Antonio Rudiger durante el choque entre Real Madrid y Manchester City de la semana pasada. Foto: Real Madrid CF

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Una de las llaves más atractivas de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025/2026 concluye este martes en el Etihad Stadium. Una ventaja de tres goles parece definitiva a favor de los merengues, pero en el fútbol nada está escrito y Manchester City buscará una remontada histórica.

Para este compromiso de vuelta, se espera un asedio constante del equipo inglés ante un cuadro merengue que apelará a su solidez defensiva. Con Thibaut Courtois en un nivel estelar, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa intentará gestionar su amplia renta y aprovechar los espacios que deje el rival en su necesidad de buscar el resultado.

En el choque de ida, disputado en el Santiago Bernabéu, Real Madrid dio un golpe de autoridad al golear 3-0. La gran figura de la noche fue el volante uruguayo Federico Valverde, quien firmó un triplete antes del descanso, dejando la serie muy encaminada a favor del conjunto español.

Los recientes empates con West Ham y Nottingham Forest en la Premier League han mermado la confianza del City, alejándolos del título liguero. Ahora, los hombres de Pep Guardiola deben hacer frente al inmenso reto de remontar tres anotaciones ante el vigente y quince veces campeón de Europa.

“No tengo ningún plan específico, aparte de intentarlo”, señaló este lunes el entrenador Pep Guardiola en rueda de rueda de prensa. El técnico catalán reconoció la dificultad de la misión, asegurando que en un partido de fútbol pueden pasar muchas cosas y solo se centrarán en buscar la victoria.

El Madrid es implacable en la Champions y cuenta con un historial favorable contra los citizens en llaves de eliminación directa. El último precedente fue un contundente 6-3 global la temporada pasada, aunque en esta ocasión Kylian Mbappé no estará disponible para el equipo blanco debido a una lesión.

La jornada de este martes incluye otros tres encuentros definitivos de octavos de final. Bodø/Glimt visitará al Sporting de Lisboa en Portugal, mientras que el Bayer Leverkusen alemán enfrentará al Arsenal inglés en Londres. Por último, el París Saint-Germain francés cerrará su serie ante Chelsea.

Hora y dónde ver en vivo Manchester City vs. Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones 2025/26:

Fecha: Martes 17 de marzo

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Etihad Stadium (Inglaterra)

Canal: ESPN y Disney+

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