Colombia superó las 100 medallas de oro en los Juegos Bolivarianos 2025

Kevin Santiago Quintero, Cristian David Ortega Fontalvo de Colombia, Nicholas Lee Paul de Trinidad y Tobago y Francis Cachique de Perú en el podio de la prueba de Keirin de ciclismo de pista durante los Juegos Bolivarianos 2025. Foto: EFE - STR

Colombia está imparable en los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025. 107 medallas de oro, 92 de plata y 63 de bronce (263 en total) lo mantienen en el primer lugar del medallero de esta vigésima edición de los Juegos Bolivarianos.

Durante la jornada de este miércoles 3 de diciembre, el atletismo, el ciclismo de pista, la gimnasia rítmica, el judo, el bowling, el futsal, ecuestre y el triatlón entregaron las preseas para que el país superara la barrera de los 100 oros.

¿Qué deportistas colombianos brillaron en los Juegos Bolivarianos?

Las primeras cinco medallas de oro vinieron de parte de Hellen Tenorio, Lina Licona, Damaris Palomeque, los relevos 4×100 masculino y los relevos 4x100 femenino. Además, María Isabel Arboleda consiguió la plata en el salto alto.

Por parte del ciclismo de pista, el Velódromo de la Videna fue testigo de los oros de Stefany Cuadrado (velocidad) y Kevin Quintero (keirin). Las preseas de plata fueron de Cristian Ortega (keirin), Luna Álvarez (velocidad) y el madison masculino.

Con lo anterior, el país domino el ciclismo de pista con nueve oros de 12 posibles, seis platas y un bronce para un total de 16 medallas. Oriana Viñas se colgó el oro en el All-around individual de la gimnasia rítmica con un puntaje de 102,140.

¿Y los demás deportes?

La final individual por equipos también fue dominada por Colombia gracias, otra vez, a Oriana, Emiliana Vargas y Natalia Drezeer. Pasando al bowling, María José Rodríguez lideró la prueba individual femenina con un puntaje de 1.328.

Por su lado, Juliana Franco y Alfredo Quintana ocuparon la segunda posición en sus respectivas ramas. Andrés Restrepo y Edwin Gómez se proclamaron campeones en la modalidad de kata (Nage No Kata) en la jornada de cierre del judo.

En total, los colombianos concluyeron su participación en esta disciplina con dos oros, nueve platas y un bronce para un total de 12 medallas. Carolina Velásquez, Carlos Quinchará y Valentina Álvarez cosecharon tres bronces en el triatlón. Los relevos mixtos se disputarán este domingo 7 de diciembre.

Futsal en los Juegos Bolivarianos 2025

Superando a Venezuela por 4–2 en la tanda de penaltis, Colombia finalizó su participación en el futsal de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, obteniendo la presea de bronce en el Polideportivo – Cancha Cahuide.

Joseph Bluman, Simón Pérez, Carlos Urrea y Carlos Ramírez integraron el equipo colombiano que obtuvo el bronce en salto. Esta disciplina concluirá su participación en el certamen el próximo viernes 5 de diciembre en la competencia final individual.

En el béisbol, el país continúa con paso perfecto luego de superar 9–0 a El Salvador, en lo que representó su cuarta salida en el round robin. Este jueves, el seleccionado nacional se enfrentará a Curazao a partir de las 3:00 p. m.

Finalmente, el boxeo nacional continúa con su actividad y este jueves 4 de diciembre disputará cinco finales. Kely Benítez (54 kg.), Camila Camilo (65 kg.), Yilmar González (60 kg.), José Manuel Viáfara (65 kg.) y Diego Motoa (80 kg.) son los deportistas colombianos que intentarán ir por el oro en sus respectivas categorías.

