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Bayern Múnich vs. Atalanta en los octavos de final de la Champions: hora y dónde ver en vivo

El club alemán deberá redondear el resultado favorable del partido de ida si se quiere clasificar a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de marzo de 2026 - 12:15 p. m.
Luis Díaz dio una asistencia en la goleada 6-1 de Bayern Múnich sobre Atalanta por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26.
Luis Díaz dio una asistencia en la goleada 6-1 de Bayern Múnich sobre Atalanta por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26.
Foto: AFP - MARCO BERTORELLO
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Bayern Múnich sigue en búsqueda de su séptima Copa de Europa. El equipo de Luis Díaz deberá ratificar el resultado del partido de ida (6-1) frente a Atalanta en los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto bavaro es uno de los mayores candidatos a quedarse con la Orejona.

Sin embargo, del otro lado está un cuadro italiano que lleva años compitiendo al más alto nivel tanto en su liga doméstica como en torneos internacionales. Eso sí, la remontada parece casi imposible, al menos desde la estadística. En la historia de la Champions League, ningún equipo ha podido revertir cinco goles o más.

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¿Cómo va Bayern Múnich en la Bundesliga?

Bayern viene de empatar 1-1 con Bayer Leverkusen por la fecha número 25 de la Bundesliga. A pesar del traspie el fin de semana, la escuadra roja es líder absoluta en la tabla de posiciones con 67 puntos; nueve más que el segundo.

Respecto a su participación en la Copa de Alemania, la próxima semana, más exactamente el 22 de marzo de 2026, volverá a medirse el aceite contra Bayer Leverkusen, esta vez por las semifinales de este antiguo torneo copero.

Parece que Bayern Múnich tiene todo de cara en sus competencias domésticas y al menos en la serie de octavos de final de Champions. Sin embargo, un exceso de confianza le podría hacer perder el rumbo de la temporada.

¿Cómo va Atalanta en la Serie A?

Atalanta también viene de igualar a un gol contra Inter de Milán, líder de la Serie A en Italia. El club de Bergamo marcha séptimo con 47 puntos, apenas a cuatro unidades de puestos que otorgan cupos a torneos internacionales.

Por otro lado, el equipo de la bota italiana ya no participa de la copa nacional, pues fue eliminado en cuartos de final por la Juventus, por lo que su única manera de acceder a la competencia continental es a través de la Serie A.

A pesar del abultado marcador en su contra, 6-1, Atalanta espera darle vuelta a la situación y al menos asustar a Bayern Múnich. Un partido que demuestre que la goleada en el New Balance Arena de Bergamo fue solo una mala noche.

Hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Atalanta

  • Fecha: miércoles 18 de febrero de 2026
  • Lugar: estadio Allianz Arena de Múnich
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: ESPN y Disney+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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Alfredo(85691)Hace 1 hora
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