Neymar se aleja del Mundial 2026: Carlo Ancelotti lo dejó fuera de la convocatoria de Brasil

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por ahora, Neymar está lejos de jugar su cuarta Copa del Mundo con la selección de Brasil. La más reciente lista de convocados del seleccionador nacional, Carlo Ancelotti, lo dejó por fuera de los elegidos por el entrenador italiano para enfrentar a Francia y Croacia en un par de cotejos amistosos.
De acuerdo con el exdirector técnico de Real Madrid, la ausencia en la convocatoria del delantero de Santos atiende a una evaluación física que hasta hoy Ney no logra pasar. Para Ancelotti el exjugador de FC Barcelona aún no está al 100% de su rendimiento y no tiene una buena condición física.
Entre los que sí están llamados por la pentacampeona del mundo destaca el nombre de Endrick, atacante del Olympique de Lyon. Eso sí, algunas de las bajas más sensibles son los futbolistas de Real Madrid, Eder Militao y Rodrygo Goes, este último lesionado del ligamento cruzado anterior de la rodilla.
¿Cuándo juega Brasil?
La Canarinha se medirá ante la dos veces campeona del mundo Francia el jueves 26 de marzo a las 3:00 p.m. El partido se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en Estados Unidos.
Cinco días después, la cinco veces campeona del mundo deberá verse la cara con Croacia, una de las mejores selecciones de los últimos dos Mundiales. El partido será el martes 31 de marzo a las 7:00 p.m en el Camping World de Orlando, Florida.
La selección de Brasil tendrá dos compromisos amistosos más antes de iniciar su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El domingo 31 de mayo frente a Panamá y finalmente el sábado 6 de junio contra Egipto, ambos clasificados al Mundial.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook