Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver el clásico de Alemania

A falta de 10 partidos, Bayern Múnich podría ir asegurando el título de la Bundesliga de este año si vence a Borussia Dortmund. El equipo de Luis Díaz marcha líder de la liga de Alemania con 60 puntos, ocho más que su inmediato perseguidor, Borussia Dortmund, que tiene la oportunidad de reivindicarse.

En caso de salir victorioso del Signal Iduna Park, Bayern tomaría una ventaja de 11 unidades, distancia considerable a esta altura de la temporada. Una diferencia de puntos que, de mantenerse o aumentarse, podría hacer campeón de liga al gigante de Baviera con varios partidos de anticipación.

Por el otro lado, Dortmund intentará impetuosamente alzarse con una victoria que le permita quedar a cinco puntos de la cima a falta de 10 encuentros. Con la eliminación en Champions League consumada, la Bundesliga es el único gran torneo que les queda este año a los de amarillo y su ferviente hinchada.

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

El último antecedente entre los dos clubes más importantes de Alemania, los cuales constituyen “Der Klassiker”, el clásico alemán, fue esta misma temporada, durante la séptima fecha, jugada el 18 de octubre de 2025.

En aquella ocasión, Harry Kane y Michael Olise fueron los encargados de darle el triunfo 2-1 a Bayern. El descuento del visitante, Dortmund, fue obra del mediocampista alemán Julian Brandt al minuto 84.

Respecto al colombiano Luis Díaz, el guajiro fue titular y estuvo en el campo de juego los 90 minutos. No obstante, no pudo ni marcar ni asistir, algo que sin duda espera hacer en esta nueva edición del partido más importante de la Bundesliga.

Bayern Múnich en UEFA Champions League

Fuera del plano doméstico, el club de ‘Lucho’ ya conoce a su rival para los octavos de final de la Champions. Este es Atalanta, el cual justamente viene de eliminar en la fase de playoffs a Borussia Dortmund, que se quedó sin torneo continental.

De avanzar en esta llave, Bayern Múnich enfrentará en cuartos de final a Real Madrid o Manchester City, los cuales constituyen el duelo más atractivo de octavos de final, repitiendo el duelo de eliminatoria con cuarto año consecutivo.

De resolver anticipadamente el título de Bundesliga, Bayern podrá enfocarse en la UEFA Champions League. Un torneo que no gana desde la recordada temporada 2019/2020, en ese entonces liderado por Robert Lewandowski.

Hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Lugar : Signal Iduna Park

Fecha : sábado 28 de febrero de 2026

Hora : 12:30 a.m.

Canal: Disney+ y ESPN

