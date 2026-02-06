Bayern Múnich vs. Hoffenheim: fecha, hora y dónde ver a Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz celebrando su gol en el empate 2-2 contra Hamburgo. Foto: AFP - IBRAHIM OT

Bayern Múnich quiere retomar la senda de la victoria en la Bundesliga luego de dos jornadas sin ganar. El conjunto bávaro viene de empatar 2-2 como visitante contra Hamburgo, por la fecha 20, y de caer 2-1 como local contra Augsburgo en la jornada 19, la única derrota que registra en lo que va de la temporada.

Ahora, los dirigidos por Vincent Kompany recibirán a Hoffenheim en el Allianz Arena, por la fecha 21 del campeonato alemán, con el objetivo de reencontrarse con el triunfo y sostener su liderato en la tabla de posiciones.

Sin embargo, pese a no haber sumado de a tres en sus últimos dos compromisos, Bayern se mantiene como líder de la Bundesliga, con 51 puntos en 20 partidos disputados y una diferencia de gol de +20. Su más cercano perseguidor es Borussia Dortmund, segundo con 45 unidades, mientras que Hoffenheim, rival de esta jornada, se ubica tercero con 42 puntos, a nueve del líder.

Así fue el partido de Luis Díaz en el empate 2-2 contra Hamburgo

En el empate contra Hamburgo, Luis Díaz volvió a ser determinante. El colombiano ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Lennart Karl y respondió de inmediato con un gol. Jugando a la espalda de Harry Kane, recibió un pase preciso que terminó en el gol con el que Bayern Múnich ganaba parcialmente.

Hasta ese momento, el encuentro estaba 2-1, pero siete minutos después Luka Vušković volvió a emparejar las acciones. Desde entonces, dicho partido se convirtió en un ida y vuelta constante, con ambos equipos buscando la victoria: el Bayern para mantener la distancia en la cima y Hamburgo para alejarse de la zona baja de la tabla.

A pesar de los nueve minutos de adición y del dominio territorial del conjunto bávaro en el tramo final, Luis Díaz y compañía no lograron marcar el gol del triunfo, acumulando así dos partidos consecutivos sin victoria en la Bundesliga.

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich esta temporada

Luis Díaz ha tenido un impacto inmediato en su primera temporada con Bayern Múnich, al que llegó como nuevo fichaje el 30 de julio de 2025. En lo que va de la campaña 2025-26, el extremo colombiano ha disputado 29 partidos oficiales, en los que suma 15 goles y 12 asistencias, en un total de 2.369 minutos en cancha. Sus números lo consolidan como uno de los jugadores más determinantes del equipo dirigido por Vincent Kompany y uno de los atacantes más productivos del campeonato alemán.

En la Bundesliga, Díaz ha jugado 19 partidos, con un balance sobresaliente de 10 goles y 10 asistencias en 1.570 minutos, siendo uno de los máximos goleadores del torneo. Además, registra tres goles y una asistencia en seis partidos de la UEFA Champions League, un gol y una asistencia en tres encuentros de la Copa de Alemania, y anotó también en la Supercopa de Alemania, título que ya suma a su palmarés esta temporada

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: fecha, hora y dónde ver a Luis Díaz en la Bundesliga

Fecha: domingo 8 de febrero de 2026

Estadio: Allianz Arena

Hora: 11: 30 a. m. (hora de Colombia)

TV: ESPN y Disney +

