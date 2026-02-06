“Estoy muy feliz por este nuevo capítulo”: James Rodríguez, en su llegada a Minnesota United

El volante de la selección de Colombia jugará en la MLS. Foto: Minnesota United

Luego de ser anunciado oficialmente como nuevo jugador de Minnesota United, James Rodríguez entregó sus primeras declaraciones como futbolista del club estadounidense y dio inicio a una nueva etapa en su carrera profesional, ahora en la MLS. El capitán de la selección de Colombia se mostró entusiasmado y motivado por el desafío que tiene por delante, tanto a nivel deportivo como personal.

“Estoy muy feliz por este nuevo capítulo en mi vida”, fueron las primeras palabras del volante cucuteño, quien firmó un contrato garantizado hasta junio de 2026, con opción de extensión hasta diciembre del mismo año. Su llegada representa uno de los fichajes más importantes en la historia reciente de la franquicia.

Además, el ’10’ puso especial énfasis en la responsabilidad que conlleva su arribo. “Hemos hecho esfuerzos parte y parte y cuando confían en ti, tienes que darlo todo para que todos se sientan bien”, explicó en rueda de prensa. En esa misma línea, James dejó claro su principal objetivo: competir y ganar. “Estoy aquí para ayudar y esperamos ganar cosas. Eso es lo que yo quiero, porque yo siempre quiero ganar”, sentenció.

Rodríguez también se refirió al vínculo que espera construir con la hinchada de Minnesota United, un aspecto que considera clave para su adaptación. “Espero estar en mi mejor nivel para poder traer alegría a esta ciudad y a todas las personas que están poniendo su confianza en mí”, afirmó.

Más adelante, reforzó ese mensaje: “Sin esperanza no hay sueños. Vivo por este fútbol, lo hago con pasión. Espero poder dar muchas alegrías a estos fans”.

Desde el club, el director deportivo Khaled Al-Ahmad insistió en que la llegada de James se enmarca dentro de una identidad clara. “Para mí, es sobre él como persona, es sobre el fútbol y es sobre el equipo. Todo lo demás es parte de la marca que él ha construido”, señaló. Además, destacó no solo su impacto deportivo, sino también su influencia fuera de la cancha, subrayando su alcance social y su humildad como valores diferenciales.

En lo futbolístico, Al-Ahmad explicó que la presencia del colombiano no cambiará la esencia del equipo, aunque sí permitirá evolucionar. “Somos un grupo flexible y adaptable. La identidad no cambia, pero cada jugador de calidad nos ayuda a crecer”, aseguró. James, por su parte, se mostró dispuesto a ajustarse a lo que el club necesite: “Cuando llegas a una casa nueva tienes que adaptarte a las reglas. Vengo a ser uno más y a adaptarme al juego que el coach quiere”.

El propio jugador explicó por qué eligió a Minnesota United por encima de otras opciones. “Es el club que más se avanzó. Es el club que me quiere. Cuando te quieren, tienes que darlo todo por esas personas”, dijo. También aclaró que su presente está lejos del fútbol colombiano y desmintió versiones sobre negociaciones pasadas, calificándolas como “chismes” sin fundamento.

James llega en un momento clave de su carrera. Con 34 años y una trayectoria que incluye pasos por Real Madrid, Bayern Múnich, Porto y Everton, además de su reciente experiencia en Club León, el volante ve en la MLS una oportunidad para sumar continuidad y confianza. Su proyección inmediata está ligada a la selección de Colombia y al Mundial de 2026. “Estoy en una etapa única. No puedo fallar”, afirmó, destacando que el club entendió desde el inicio la importancia de ese objetivo.

En ese contexto, Minnesota aparece como un escenario ideal para consolidar liderazgo dentro y fuera de la cancha, en un proyecto que apuesta por lo colectivo, pero que encuentra en James Rodríguez a una figura capaz de marcar diferencia desde la experiencia.

