La selección de Colombia definió a los convocados para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El combinado nacional presentó la lista de 30 jugadores con los que buscará competir contra Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá en la fase de grupos.

Diego Alejandro Daza Gómez
06 de febrero de 2026 - 03:35 p. m.
El combinado nacional integra el Grupo A junto a Puerto Rico, Cuba, Panamá y Canadá.
Foto: Federación Colombiana de Béisbol via
La cuenta regresiva para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya comenzó y Colombia dio el primer paso clave en su camino al torneo más importante a nivel de selecciones. La Federación Colombiana de Béisbol confirmó el roster oficial de los 30 peloteros que representarán al país entre el 5 y el 17 de marzo, en una competencia que reúne a las grandes potencias del béisbol internacional.

Bajo la dirección del técnico José Mosquera, la convocatoria mezcla experiencia en Grandes Ligas, recorrido en ligas del Caribe y presencia en otros circuitos profesionales como Japón y ligas independientes de Estados Unidos. Esto con el objetivo de competir en un grupo que comparte con Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá.

Giovanny Urshela, referente ofensivo y defensivo, aparece como una de las caras visibles del equipo, acompañado por lanzadores de trayectoria como José Quintana y Julio Teherán, dos brazos con experiencia en Grandes Ligas y peso específico en instancias de alta presión.

A ellos se suman jugadores consolidados como Jorge Alfaro, Elías Díaz y Dónovan Solano, quienes aportan jerarquía, liderazgo y conocimiento del máximo nivel competitivo.

Uno de los puntos fuertes de Colombia será, nuevamente, su cuerpo de lanzadores. La presencia de Quintana y Teherán le da solidez a la rotación, mientras que brazos como Luis Patiño, Yapson Gómez, Guillermo Zúñiga y Tayron Guerrero ofrecen potencia y variantes.

En la ofensiva, la selección contará con jugadores como: Jordan Díaz, Harold Ramírez, Jesús Marriaga y Reynaldo Rodríguez —reciente campeón en la liga mexicana—. A esto se suma la experiencia de Dónovan Solano y la solidez defensiva de Urshela, piezas clave para sostener el rendimiento colectivo. El roster oficial quedó conformado por 13 jugadores de campo y 17 lanzadores.

Los convocados de la selección de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Jugadores de campo

  • Jorge Alfaro
  • Michael Arroyo
  • Brayan Buelvas
  • Gustavo Campero
  • Jordan Díaz
  • Elías Díaz
  • Dayan Frías
  • Jesús Marriaga
  • Carlos Martínez
  • Harold Ramírez
  • Reynaldo Rodríguez
  • Dónovan Solano
  • Giovanny Urshela

Lanzadores

  • Elkin Alcalá
  • Adrián Almeida
  • Austin Bergner
  • Danis Correa
  • Nabil Crismatt
  • Pedro García
  • Río Gómez
  • Yapson Gómez
  • Tayron Guerrero
  • David Lorduy
  • Emerson Martínez
  • Luis Patiño
  • José Quintana
  • Jhon Romero
  • Reiver Sanmartín
  • Julio Teherán
  • Guillermo Zúñiga

Calendario de la selección de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Colombia afrontará la fase de grupos en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, un escenario emblemático del béisbol caribeño y con un ambiente que exigirá carácter desde el primer lanzamiento. El debut será el viernes 6 de marzo contra Puerto Rico, a las 6:00 p. m., en un duelo que marcará el pulso inicial del grupo. Al día siguiente, el sábado 7, la novena cafetera se enfrentará a Canadá a las 11:00 a. m. El domingo 8 enfrentará a Cuba, también a las 11:00 a. m., y cerrará la fase de grupos el lunes 9 de marzo contra Panamá, en el mismo horario.

El formato del torneo establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, programados para el 13 y 14 de marzo. Las semifinales se disputarán el 15 y 16, mientras que la gran final se jugará el 17 de marzo en Miami. Con un roster competitivo y una base de jugadores acostumbrados a escenarios de alto nivel, Colombia se ilusiona con avanzar de ronda y, por qué no, firmar la mejor actuación de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol.

Diego Alejandro Daza Gómez

