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Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver en vivo la Bundesliga. ¿Jugará Luis Díaz?

El actual campeón del balompié alemán busca asegurar su título número 35 de la historia antes de entrar en los momentos álgidos de la temporada.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
20 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Luis Díaz celebrando su gol en los octavos de final de la UEFA Champions con Bayern Munich frente a Atalanta en el Allianz Arena este miércoles 18 de marzo de 2026.
Luis Díaz celebrando su gol en los octavos de final de la UEFA Champions con Bayern Munich frente a Atalanta en el Allianz Arena este miércoles 18 de marzo de 2026.
Foto: EFE - ANNA SZILAGYI
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Superados los octavos de final de la UEFA Champions League, Bayern Múnich ahora piensa en seguir sumando de a tres en la Bundesliga para más temprano que tarde coronarse campeón del fútbol alemán. El equipo dirigido por Vincent Kompany busca una victoria que lo deje en la línea de los 70 puntos.

A priori, 12 unidades más que su inmediato perseguidor, Borussia Dortmund. Todo esto a siete partidos del final del rentado local en tierras teutonas. Sin embargo, Bayern viene de un empate a un gol en la casa de Bayer Leverkusen. Incluso, en ese partido fue expulsada una de las figuras del club.

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Luis Díaz recibió doble tarjeta amarilla en ese compromiso, por lo que no podrá hacer parte de la lista de convocados y mucho menos de titulares para enfrentar a Unión Berlín. Este encuentro representará apenas el segundo duelo de Bundesliga que el colombiano se pierde desde que llegó al gigante de Baviera.

Goles de Luis Díaz en Bundesliga

A pesar de haber marcado hasta acá la mitad de los tantos del goleador de Bayern Múnich, Harry Kane, Luis Díaz emerge como el segundo artillero del equipo. El guajiro ha anotado 15 goles en 25 partidos de la Bundesliga.

Sin siquiera terminar la temporada o al menos estar cerca de culminarla, estos son los mejores registros de “Lucho” en toda su carrera. Unos números que reflejan su rápida adaptación al fútbol en Alemania y al conjunto bavaro.

Además, Díaz también ha repartido 11 asistencias, siendo el inglés Kane y el francés Michael Olise, al que enfrentará en la próxima fecha FIFA cuando se encuentren Colombia y Francia, sus mayores socios en el frente de ataque.

Hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Unión Berlín

  • Fecha: sábado 21 de marzo de 2026
  • Lugar: Allianz Arena de Múnich, Alemania
  • Hora: 9:30 a.m.
  • Canal: ESPN y Disney+ Premium

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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