Bayern Múnich vs. Saint-Gilloise: hora y dónde ver el regreso de Luis Díaz a la Champions

Luis Díaz celebrando su gol en la victoria de Bayern Múnich 8-1 contra Wolfsburgo. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz está listo para volver a las filas del Bayern Múnich en la Liga de Campeones 2025/26. Tras varias jornadas por fuera de la convocatoria debido a una sanción disciplinaria, el guajiro volverá a estar a las órdenes de Vincent Kompany.

El próximo reto del futbolista guajiro en la máxima competición europea de clubes se llevará a cabo este miércoles cuando el conjunto bávaro reciba al Union Saint-Gilloise de Bélgica por la séptima fecha de la fase de liga de la Champions.

Bayern es, previo al inicio de la jornada, segundo en la tabla de posiciones. El vigente campeón alemán registra 15 puntos en seis fechas, tres menos que el Arsenal de Inglaterra, líder con puntaje perfecto. El podio provisional lo completa el PSG francés.

La temporada de Luis Díaz

Hasta el momento, en la temporada 2025/26 lleva 25 partidos en todas las competiciones, en los que ha convertido 14 goles y ha brindado 11 asistencias, acumulando un total de 2.054 minutos en cancha.

En la Bundesliga, Díaz lleva 17 encuentros, con nueve goles y 10 asistencias, números que confirman su importancia en el esquema de Kompany. El guajiro es el quinto máximo goleador de la presente temporada en la máxima categoría del fútbol alemán.

En la UEFA Champions League Lucho registra tres goles en cuatro partidos. Cabe recordar que hubo dos partidos en los que el colombiano no hizo parte de la convocatoria debido a la sanción que le fue impuesta en diciembre pasado.

¿Por qué estaba sancionado Luis Díaz?

Bayern Múnich presentó un revés el pasado 21 de diciembre cuando Luis Díaz, quien fue expulsado durante un partido en el que el Bayern Múnich enfrentó al París Saint-Germain en la Liga de Campeones 2025/2026, recibió una sanción por parte del comité disciplinario de la UEFA.

La acción detrás del castigo fue un balón dividido que Díaz disputó con Achraf Hakimi, en la que el colombiano entró desde atrás. “Lucho” fue inicialmente amonestado por el árbitro central, pero el VAR recomendó revisar la acción por la intensidad del impacto.

Tras observar la repetición al detalle, el juez determinó que la entrada del guajiro constituía juego peligroso y cambió la sanción a tarjeta roja directa, dejando a Bayern con diez jugadores. Hakimi se retiró del campo en camilla y estuvo más de 50 días lesionado.

Por esa infracción, que marcó el cierre del primer tiempo en el Allianz Arena, al colombiano le abrieron un proceso que afectó su calendario con el equipo alemán. Recibió tres fechas de sanción en Champions, que luego fueron reducidas a dos tras una apelación del equipo bávaro.

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise: fecha, hora y dónde ver en vivo el regreso de Luis Díaz a la Champions League

Fecha: miércoles 21 de enero

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Allianz Arena

TV: ESPN y Disney +.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador