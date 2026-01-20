Logo El Espectador
Se confirmó la peor noticia para Jimmy Butler: se pierde el resto de la temporada

Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y será baja en el plantel dirigido por Steve Kerr.

Redacción Deportes con información de AFP
20 de enero de 2026 - 03:44 p. m.
Jimmy Butler sufrió una grave lesión en el partido entre Golden State Warrios y Miami Heat del pasado lunes.
Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO
El experimentado basquetbolista estadounidense Jimmy Butler, figura de los Golden State Warriors, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y su temporada en la NBA ha terminado, anunció este martes la cadena especializada ESPN.

Butler, de 36 años, se lesionó este lunes durante el tercer cuarto del partido de temporada regular contra su antiguo equipo, los Miami Heat, que ganaron los Warriors (135-112). El duelo se llevó a cabo en el Chase Center de San Francisco.

Tras abandonar la pista, se sometió a una resonancia magnética que confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que pone fin a su temporada con la franquicia californiana, según la ESPN.

Golden State, el equipo liderado por la superestrella Stephen Curry, ocupa actualmente el octavo puesto de la Conferencia Oeste, en la pugna por una clasificación directa a los playoffs. Su último título de campeón de la NBA se remonta a 2022.

All-Star en seis ocasiones a lo largo de su carrera, Butler se incorporó a Golden State hace un año tras un largo pulso con Miami Heat. Antes pasó por los Chicago Bulls, los Minnesota Timberwolves y los Philadelphia 76ers. Ha jugado 15 temporadas en la NBA.

Esta temporada promediaba más de 30 minutos de juego y 20 puntos por partido. Brilló el jueves pasado al contribuir ampliamente, con 32 puntos, a la victoria de los Warriors frente a los New York Knicks. Su baja representa un golpe sensible al quinteto dirigido por Steve Kerr.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes con información de AFP

