Bayern Múnich vs. Werder Bremen: hora y dónde ver en vivo el partido de Luis Díaz

No hay otro cruce que se haya disputado más veces en la Bundesliga que Werder Bremen contra Bayern Múnich. Este sábado se escribirá el capítulo 118 de una rivalidad que, por historia y tradición, ocupa un lugar especial en el calendario alemán.

Sin embargo, mientras el equipo local pelea por salir de la zona de descenso, el visitante llega instalado en la cima y con margen sobre sus perseguidores.

El presente del Bremen es preocupante. El equipo acumula 11 partidos sin ganar en Bundesliga (cuatro empates y siete derrotas), su peor racha desde que regresó a la máxima categoría en 2022. La caída 1-0 ante Freiburg en la jornada anterior lo dejó dentro de los tres últimos por diferencia de goles.

Solo ha marcado un gol en los últimos cuatro partidos y se ha quedado sin anotar en nueve encuentros esta temporada, igualando el peor registro ofensivo del campeonato. Tampoco el Weserstadion ha sido refugio, debido a que no ha ganado en sus últimos cinco compromisos de liga en casa (tres empates, dos derrotas).

Bayern que impone cifras históricas

Bayern, que venía de dos jornadas sin ganar en Bundesliga (un empate y una derrota), reaccionó con contundencia al golear 5-1 a Hoffenheim. Ese resultado le permitió cerrar la fecha con seis puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, segundo en la clasificación.

79 goles en 21 jornadas, un registro récord a estas alturas del torneo. A eso se suma el triunfo 2-0 ante Leipzig que le dio el paso a semifinales de la DFB-Pokal.

No ha perdido fuera de casa en liga esta temporada (ocho victorias y dos empates) y atraviesa la tercera mejor racha histórica del club sin caer como visitante en Bundesliga (14 triunfos y cinco empates). Además, ha ganado en sus últimas 16 visitas ligueras al Weserstadion.

En el historial reciente, solo una derrota en los últimos 36 enfrentamientos directos (31 victorias y 4 empates).

Horario y dónde ver en Colombia el Werder Bremen vs Bayern

El partido se jugará este sábado 14 de febrero a las 9:30 a.m. (hora colombiana) y corresponde a la fecha 22 de la Bundesliga.

En Colombia, la transmisión estará a cargo de ESPN, en su señal básica y HD. También podrá seguirse vía streaming a través de Disney+.

Luis Díaz y su impacto en el líder

En ese contexto colectivo, el nombre de Luis Díaz adquiere relevancia propia. El colombiano viene de una semana determinante con triplete en la goleada ante Hoffenheim y gol en el triunfo copero frente a Leipzig.

Con 19 anotaciones en 31 partidos, se ha consolidado como el segundo máximo goleador del equipo, detrás de Harry Kane. Más allá de la cifra, su influencia ha crecido por la manera en que interviene en distintos sectores del frente de ataque: desborde por banda, diagonales al área y definición en zona central.

Su sociedad con Kane —autor de 39 goles en 34 encuentros— se ha convertido en uno de los ejes del Bayern. Ambos marcaron en los dos compromisos más recientes y sostienen el promedio goleador que tiene al club en la cima.

La visita a Bremen no solo pone frente a frente al duelo más repetido de la Bundesliga. También representa una nueva prueba para un Bayern que sostiene cifras de campeón y para un Luis Díaz que atraviesa su momento más productivo desde su llegada. En un escenario históricamente favorable para los bávaros, el colombiano buscará extender su racha y reafirmar su peso en el líder del torneo.

