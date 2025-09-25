Logo El Espectador
Benfica - Gil Vicente: hora y TV para ver a Richard Ríos como titular de Mourinho

El técnico portugués habló este jueves y le dio su respaldo al colombiano, quien no ha podido demostrar su mejor nivel en Portugal.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
25 de septiembre de 2025 - 08:27 p. m.
José Mourinho y Richard Ríos de Benfica.
José Mourinho y Richard Ríos de Benfica.
Foto: Benfica
José Mourinho, técnico de Benfica, aseguró este jueves que quiere “ayudar mucho” al colombiano Richard Ríos para que los hinchas vean lo “buen jugador que es”.

”Veo motivos para ayudarlo mucho, para intentar sacar lo mejor de él, para no pedirle cosas que le cuesten", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra Gil Vicente por la Liga de Portugal.

“Veo razones para analizarlo mucho, estar muy cerca de él, para protegerlo al máximo -agregó-, y al mismo tiempo intentar que muestre lo bueno que tiene y que oculte lo menos bueno”.

Ríos, de 25 años, llegó esta temporada al Benfica en uno de los fichajes más caros del club luso -que pagó unos 27 millones de euros al Palmeiras de Brasil-, pero aún no ha logrado mostrar su mejor versión en Lisboa.

En referencia al precio de Ríos, el entrenador portugués dijo que “cuando un jugador sale al campo, siempre lleva en la espalda un sticker con los millones que se pagaron por su traspaso”, por lo que no pretende “crear más presión” sobre el colombiano.

Por el contrario, “voy a crear situaciones para que pueda aparecer y jugar mejor y que suban sus niveles de confianza”, subrayó.

Ríos sería titular este viernes

Luego del empate este martes contra Rio Ave (1-1) en un partido aplazado, Benfica regresa este viernes a su Estadio da Luz para enfrentarse al Gil Vicente en la séptima jornada de la Liga de Portugal, partido en el que, según Mourinho, Ríos será titular.

Benfica es tercero la Liga de Portugal con 14 puntos, a cuatro del líder Porto y a uno del Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez.

Benfica vs. Gil Vicente: hora y dónde ver a Richard Ríos en la Liga de Portugal

Hora: 2:15 p.m.

TV: GolTV.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

