Boca Juniors se pronunció sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

Boca Juniors, club de la primera división del fútbol argentino, emitió este lunes un comunicado oficial sobre el estado de salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un momento delicado y se encuentra bajo internación domiciliaria.

La situación es delicada. El experimentado técnico de 69 años, quien desde 2017 enfrenta un cáncer de vejiga y de próstata, está con pronóstico reservado y recibe atención permanente en su casa.

Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, señaló el parte oficial difundido por la institución xeneize.

La confirmación de Boca llegó tras horas de incertidumbre, luego de que el periodista Leandro “Tato” Olivera, de TyC Sports, informara que el entrenador “está en su casa esperando revertir una situación difícil y delicada”.

Russo no ha podido asistir a los entrenamientos ni a los últimos partidos del campeonato debido al deterioro de su salud, y su asistente Claudio Úbeda ha asumido la conducción interina del plantel.

“Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo. Lo queremos mucho y queremos que se ponga bien”, expresó Úbeda tras la goleada 5-0 de Boca sobre Newell’s el pasado domingo. En esa misma línea, el capitán Leandro Paredes le dedicó la victoria al técnico.

🤝La dedicatoria de Claudio Úbeda DT al mando a Miguel Ángel #Russo el triunfo del Xeneize. pic.twitter.com/fMdZvbi0H4 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 6, 2025

Russo, campeón con Millonarios en 2017 y una figura muy respetada en el fútbol argentino, ha sido hospitalizado tres veces en el último mes. Su última aparición en el banco fue el 21 de septiembre, en el empate 2-2 frente a Central Córdoba.

Desde entonces, distintos clubes y figuras del fútbol han enviado mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación al estratega, quien en Colombia dejó un grato recuerdo en la hinchada de Millonarios, pues conquistó dos títulos con la institución embajadora entre 2017 y 2018.

