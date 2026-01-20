¡Bombazo en España! Marc-André ter Stegen es nuevo arquero del Girona

Marc-André ter Stegen llegó procedente del FC Barcelona, donde fue campeón de España seis veces en 12 años de estadía. Foto: Girona

Marc-André ter Stegen se vistió de rojiblanco. Girona y FC Barcelona acordaron la cesión del portero alemán hasta el final de la actual temporada. Todo esto, producto de la pérdida de protagonismo en el conjunto blaugrana y su extensa carrera con 33 años de edad.

“Ter Stegen destaca por su excelente dominio del juego con los pies, un aspecto fundamental para equipos que desean iniciar la acción desde atrás, así como por su rapidez de reflejos y seguridad en situaciones de corta distancia”, publicó Girona en un comunicado oficial.

El guardameta teutón debutó en 2009 con el segundo equipo de Borussia Mönchengladbach, el cual militaba y aún milita en la segunda división de Alemania. Dos años después dio el salto a la Bundesliga con la misma franquicia, destacó y se abrió un camino en el FC Barcelona.

Marc-André ter Stegen en el Barcelona

Ter Stegen disputó 423 partidos con el club catalán, tanto en competiciones nacionales como internacionales. Su rendimiento lo situó de forma recurrente entre los porteros más valorados del mundo.

Sus títulos en el Barcelona se cuentan por docenas. En su palmarés ostenta seis ligas de España, seis Copas del Rey, cinco Supercopas, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Eso sí, sus éxitos en la selección de Alemania no fueron tan abundantes, pues siempre estuvo a la sombra de su compañero Manuel Neuer. Aun así, tiene uno de los títulos extintos del mundo de selecciones moderno.

Títulos de ter Stegen en Alemania

A nivel juvenil, el arquero alemán ganó el campeonato europeo sub-17 en 2009. Siete años después, ya con el buzo de la selección mayor, fue el portero titular de la selección alemana que ganó la última Copa Confederaciones.

En una plantilla llena de jóvenes promesas del fútbol teutón, ter Stegen emergió como el líder del grupo. Eso sí, ni su buen momento con la selección y el FC Barcelona lo perfiló en la titularidad del Mundial Rusia 2018.

Todo parece indicar que este será el último paso en la carrera de Marc-André ter Stegen, con la expectativa de que sea un cierre a la altura de todo lo que ha sido su trayectoria en el fútbol. La de un multicampeón.

