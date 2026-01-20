Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Luis Javier Suárez, héroe contra PSG en la Champions: mire su doblete con Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez sigue demostrando que es el delantero colombiano del momento, ahora con un golazo en la Champions League contra PSG.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
20 de enero de 2026 - 10:02 p. m.
Luis Javier Suárez celebra con la camiseta de Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez celebra con la camiseta de Sporting de Lisboa.
Foto: EFE - TIAGO PETINGA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Suárez firmó una noche inolvidable en la Champions League y volvió a dejar su nombre marcado frente al vigente campeón del torneo, Paris Saint-Germain.

El delantero colombiano fue decisivo en el estadio José Alvalade con dos goles en el tramo final del partido, desatando la euforia del público del Sporting Lisboa en un duelo cargado de tensión, resistencia defensiva y emociones hasta el último segundo.

Vínculos relacionados

Video: mire el gol de Linda Caicedo con el Real Madrid por la Supercopa de España
Daniel Muñoz regresó a los entrenamientos. ¿Cuándo volverá a jugar con Crystal Palace?
Richard Ríos hizo oficial importante anuncio previo al Mundial

Así fueron los goles de Luis Javier Suárez en la Champions League

Durante buena parte del encuentro, Sporting sostuvo el partido desde el orden y la entrega. El PSG monopolizó la posesión —cercana al 78 %—, acumuló remates y obligó a intervenciones constantes del arquero Rui Silva, pero chocó una y otra vez contra un bloque compacto.

Los locales, con menos balón, fueron quirúrgicos cuando encontraron espacios, avisando con disparos de Catamo y Trincao, mientras Suárez se movía entre centrales, esperando su momento.

Ese momento llegó al minuto 74. Tras una volea de Catamo que quedó suelta en el área, Suárez apareció donde debía estar y no perdonó ante Chevalier. El estadio explotó y el Sporting se puso en ventaja en un contexto que parecía ideal.

Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas cinco minutos después, al 79, PSG encontró el empate con un golazo de Khvicha Kvaratskhelia, quien recortó y clavó la pelota en la escuadra más lejana con un disparo imparable, silenciando por instantes Alvalade.

Lejos de caerse, el Sporting volvió a empujar. Con el reloj corriendo y las piernas cargadas, el partido se transformó en un duelo contra el tiempo. El PSG insistió como si el marcador siguiera 0-0, pero el equipo portugués resistió y golpeó de nuevo cuando parecía imposible. Al minuto 90, llegó la jugada que definió la noche: disparo duro de Trincao, rebote del arquero y, otra vez, la inteligencia y la calidad de Suárez para ajustar la pelota al poste. Gol, explosión total en las tribunas y un final épico para una actuación consagratoria.

PSG, sufriendo con los colombianos

El doblete del colombiano no solo tuvo peso en el resultado y en la tabla —que en ese momento acercaba al Sporting a los primeros lugares—, sino que reforzó una tendencia llamativa en esta Champions: el PSG ha sufrido ante delanteros colombianos.

En una ronda anterior, el campeón ya había sido víctima de dos goles de Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich que este miércoles jugará contra Saint-Gilloise en la Champions. Ahora, en Lisboa, fue Suárez quien volvió a castigar al gigante francés.

En una noche de Champions pura, con drama, goles tardíos y un estadio en combustión, Luis Suárez confirmó que está listo para este escenario. Inteligencia, oportunismo y temple en el momento decisivo: justo cuando el partido pedía un protagonista, el colombiano respondió.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Champions League

Champions hoy

Partidos Champions

Luis Javier Suárez

Luis Suárez

Gol Luis Suárez

PSG

PSG vs

Sporting de Lisboa

Sporting Lisboa

Luis Suárez Champions

 

ASDRÚBAL CÁRDENAS FLÓREZ(0zxio)Hace 32 segundos
Solo si Colombia juega con Juan Camilo Hernández y Luis Javier Suárez tendremos posibilidades de trascender en el Mundial Trump 2026...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.