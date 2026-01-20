Luis Javier Suárez, héroe contra PSG en la Champions: mire su doblete con Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez celebra con la camiseta de Sporting de Lisboa. Foto: EFE - TIAGO PETINGA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Suárez firmó una noche inolvidable en la Champions League y volvió a dejar su nombre marcado frente al vigente campeón del torneo, Paris Saint-Germain.

El delantero colombiano fue decisivo en el estadio José Alvalade con dos goles en el tramo final del partido, desatando la euforia del público del Sporting Lisboa en un duelo cargado de tensión, resistencia defensiva y emociones hasta el último segundo.

Así fueron los goles de Luis Javier Suárez en la Champions League

Durante buena parte del encuentro, Sporting sostuvo el partido desde el orden y la entrega. El PSG monopolizó la posesión —cercana al 78 %—, acumuló remates y obligó a intervenciones constantes del arquero Rui Silva, pero chocó una y otra vez contra un bloque compacto.

Los locales, con menos balón, fueron quirúrgicos cuando encontraron espacios, avisando con disparos de Catamo y Trincao, mientras Suárez se movía entre centrales, esperando su momento.

Ese momento llegó al minuto 74. Tras una volea de Catamo que quedó suelta en el área, Suárez apareció donde debía estar y no perdonó ante Chevalier. El estadio explotó y el Sporting se puso en ventaja en un contexto que parecía ideal.

Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas cinco minutos después, al 79, PSG encontró el empate con un golazo de Khvicha Kvaratskhelia, quien recortó y clavó la pelota en la escuadra más lejana con un disparo imparable, silenciando por instantes Alvalade.

Lejos de caerse, el Sporting volvió a empujar. Con el reloj corriendo y las piernas cargadas, el partido se transformó en un duelo contra el tiempo. El PSG insistió como si el marcador siguiera 0-0, pero el equipo portugués resistió y golpeó de nuevo cuando parecía imposible. Al minuto 90, llegó la jugada que definió la noche: disparo duro de Trincao, rebote del arquero y, otra vez, la inteligencia y la calidad de Suárez para ajustar la pelota al poste. Gol, explosión total en las tribunas y un final épico para una actuación consagratoria.

PSG, sufriendo con los colombianos

El doblete del colombiano no solo tuvo peso en el resultado y en la tabla —que en ese momento acercaba al Sporting a los primeros lugares—, sino que reforzó una tendencia llamativa en esta Champions: el PSG ha sufrido ante delanteros colombianos.

En una ronda anterior, el campeón ya había sido víctima de dos goles de Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich que este miércoles jugará contra Saint-Gilloise en la Champions. Ahora, en Lisboa, fue Suárez quien volvió a castigar al gigante francés.

En una noche de Champions pura, con drama, goles tardíos y un estadio en combustión, Luis Suárez confirmó que está listo para este escenario. Inteligencia, oportunismo y temple en el momento decisivo: justo cuando el partido pedía un protagonista, el colombiano respondió.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador