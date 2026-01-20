Video: mire el gol de Linda Caicedo con el Real Madrid por la Supercopa de España

Partido de semifinales de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid este martes 20 de enero de 2026 en el estadio de Castalia, en Castellón, Madrid. Foto: EFE - Ana Escobar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Real Madrid venció 3-1 a Atlético de Madrid por las semifinales de la Supercopa femenina de España. La colombiana Linda Caicedo fue la encargada de dar por terminado el partido con el tercer gol en el marcador. Un tablero que se inauguró apenas a los seis minutos de partido.

Eso sí, la gran figura del encuentro en la capital española fue la escocesa Caroline Weir, quien marcó el segundo tanto del cotejo a los 15 minutos y asistió a Caicedo tres minutos después para el tercero. A pesar de que el Atlético descontó al 72′, poco y nada pudo hacer para evitar la derrota.

La futbolista tricolor permaneció en el campo de juego los 90 minutos y desde ya se prepara para jugar la final de la Supercopa de España. Un campeonato que perdió hace un año frente al eterno rival del Real Madrid, FC Barcelona, y los goleó 5-0 en la final de la temporada anterior.

Gol de Linda Caicedo con el Real Madrid

La ex Deportivo Cali arrancó en conducción de balón desde la mitad de la cancha. Luego de recorrer varios metros en soledad, se perfiló para su pierna derecha y soltó un latigazo que se coló por el palo izquierdo.

Fiel a su talento, Caicedo ya lleva dos goles en 2026 y cerró el año anterior con un doblete contra Espanyol. Un protagonismo que nunca se le ha negado desde que llegó al club merengue, pero cada vez es más notorio.

Además, Linda Caicedo espera tener una gran temporada con el Real Madrid. Un año que le permita cosechar los títulos que hasta acá no ha podido obtener. Un reto mayúsculo compartiendo liga con el Barcelona femenino.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador