El Bayern Múnich de Luis Díaz, el equipo del momento en Europa, visitará este sábado al Borussia Mönchengladbach en busca de ampliar su impresionante racha perfecta. Los bávaros acumulan doce victorias en igual número de partidos esta temporada, un inicio histórico que incluye siete triunfos en la Bundesliga, tres en la Champions League y dos en las copas nacionales.

El colombiano Luis Díaz ha sido clave en el espectacular arranque del conjunto dirigido por Vincent Kompany, con participaciones directas en once goles entre anotaciones y asistencias. El duelo ante Mönchengladbach será una nueva oportunidad para confirmar el poderío ofensivo de un Bayern que parece intratable y que quiere mantener su paso arrollador rumbo a otro título alemán.

El horario del partido de Bayern Múnich en la Bundesliga

El partido entre Borussia Mönchengladbach y Bayern Múnich se jugará este sábado a las 8:30 de la mañana (hora de Colombia) en el estadio Borussia-Park, casa del conjunto local. El encuentro podrá verse en vivo por ESPN, a través de la suscripción de Disney+. Será una nueva prueba para el equipo bávaro, que no solo lidera con autoridad la Bundesliga, sino que también busca mantener su paso perfecto en todas las competencias.

El Bayern Múnich llega a este compromiso con cifras abrumadoras: siete victorias en siete fechas de liga, 27 goles a favor y apenas cuatro en contra. Además, el equipo de Luis Díaz ha marcado al menos dos tantos en cada uno de sus partidos en el torneo alemán, consolidándose como el ataque más temido de Europa. En Mönchengladbach, los dirigidos por Kompany buscarán prolongar su gran arranque y seguir escribiendo una temporada que, hasta ahora, roza la perfección.

Los números de Lucho, en Bayern

El Bayern Múnich llega a este compromiso tras una nueva exhibición en la Champions League, donde goleó a Brujas con una actuación estelar de Luis Díaz. El colombiano volvió a marcar y fue sustituido en medio de una ovación en el Allianz Arena, gesto que refleja el cariño y la admiración que ya despierta entre los hinchas bávaros. Con esa victoria, los alemanes se consolidaron como líderes de su grupo en la Liga de Campeones y reafirmaron su condición de equipo más en forma del continente.

Lucho Díaz ha participado directamente en 11 goles —siete tantos y cuatro asistencias— en los 12 encuentros que ha disputado con el Bayern esta temporada. Muchos pensaban que le costaría adaptarse al frío de Múnich o al idioma del vestuario, pero el guajiro ha demostrado lo contrario: talento, disciplina y carisma universal. El que es crack, brilla donde lo pongan. Y Díaz, con su fútbol alegre y decisivo, ya se ganó un lugar en la historia temprana de este Bayern imparable.

